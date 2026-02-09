Live: అధికారులు, కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU REVIEW
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 9, 2026 at 11:08 AM IST
సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రులు, కార్యదర్శులతో సమావేశం జరుగుతోంది. అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు వర్చువల్గా పాల్గొన్నారు. జీఎస్డీపీ వృద్ధిరేటు, స్వర్ణాంధ్ర 2047 విజన్ లక్ష్యాల్లో భాగంగా పది సూత్రాల అమలు, ఆదాయార్జన శాఖలు, కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలకు సంబంధించిన యాక్షన్ ప్లాన్ పై సీఎం సమీక్ష వారితో సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్రానికి వచ్చిన పెట్టుబడులు, ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో చేపట్టిన పీపీపీ ప్రాజెక్టుల పురోగతి అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు. రియల్ టైమ్ గవర్నెన్సులో భాగంగా అవేర్, డేటా లేక్ సహా పాలనలో ఏఐ టూల్స్ ఇతర సాంకేతికత వినియోగంపై అధికారులకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో యువతకు నైపుణ్యాభివృద్ధి కల్పన, వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఎంట్రప్రెన్యూర్ విధానం అమలు, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ సహా రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల అంశంపై సీఎం అధికారులతో సమీక్షిస్తున్నారు. 2026-27 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో శాఖలు తీసుకోవాల్సిన కార్యాచరణ, చేరుకోవాల్సిన లక్ష్యాలపై చంద్రబాబు మంత్రులు, కార్యదర్శులు, జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. నెలవారీగా అధికారులు సమీక్ష చేసుకోవాలని, పథకాలు అట్టడుగు వర్గాలకు కూడా చేరేలా అధికారులు పని చేయాలని సీఎం సూచించారు. మూడు నెలలకోసారి కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్సులు నిర్వహిస్తున్నామని, ప్రతినెలా రెండుసార్లు కేబినెట్ సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు. జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టర్లు, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు పనిచేయాలని సీఎం సూచించారు.
సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రులు, కార్యదర్శులతో సమావేశం జరుగుతోంది. అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు వర్చువల్గా పాల్గొన్నారు. జీఎస్డీపీ వృద్ధిరేటు, స్వర్ణాంధ్ర 2047 విజన్ లక్ష్యాల్లో భాగంగా పది సూత్రాల అమలు, ఆదాయార్జన శాఖలు, కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలకు సంబంధించిన యాక్షన్ ప్లాన్ పై సీఎం సమీక్ష వారితో సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్రానికి వచ్చిన పెట్టుబడులు, ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో చేపట్టిన పీపీపీ ప్రాజెక్టుల పురోగతి అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు. రియల్ టైమ్ గవర్నెన్సులో భాగంగా అవేర్, డేటా లేక్ సహా పాలనలో ఏఐ టూల్స్ ఇతర సాంకేతికత వినియోగంపై అధికారులకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో యువతకు నైపుణ్యాభివృద్ధి కల్పన, వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఎంట్రప్రెన్యూర్ విధానం అమలు, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ సహా రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల అంశంపై సీఎం అధికారులతో సమీక్షిస్తున్నారు. 2026-27 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో శాఖలు తీసుకోవాల్సిన కార్యాచరణ, చేరుకోవాల్సిన లక్ష్యాలపై చంద్రబాబు మంత్రులు, కార్యదర్శులు, జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. నెలవారీగా అధికారులు సమీక్ష చేసుకోవాలని, పథకాలు అట్టడుగు వర్గాలకు కూడా చేరేలా అధికారులు పని చేయాలని సీఎం సూచించారు. మూడు నెలలకోసారి కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్సులు నిర్వహిస్తున్నామని, ప్రతినెలా రెండుసార్లు కేబినెట్ సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు. జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టర్లు, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు పనిచేయాలని సీఎం సూచించారు.