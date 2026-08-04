LIVE: ఆర్థికశాఖపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేసిన సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM WHITE PAPER ON FINANCE LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 12:18 PM IST
CM Chandrababu Released White Paper on Finance LIVE: ఆర్థికశాఖపై సీఎం చంద్రబాబు శ్వేతపత్రం విడుదల చేశారు. 2024 నాటి పరిస్థితులు, తాజా పరిస్థితులపై వాస్తవాలు ప్రజల ముందు పెట్టారు. అనంతరం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సీఆర్డీయే అథారిటీపై సమీక్ష నిర్వహించారు. సాయంత్రం విశాఖ ఎకనమిక్ రీజియన్, వ్యవసాయ శాఖపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులతో చర్చించనున్నారు.
మరోవైపు వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తాగునీటి సమస్యపై దృష్టి పెట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ఎల్నినో ప్రభావం, వర్షాభావ పరిస్థితులు, రిజర్వాయర్లలో నీటి లభ్యత తదితరాలను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసుకుని తాగునీటి సరఫరాలో ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని పేర్కొన్నారు. సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రంలో వివిధ శాఖల పనితీరుపై సీఎం సోమవారం సమీక్షించారు. కృష్ణా బేసిన్లో ఎగువ నుంచి వచ్చే వరద నీటిని సద్వినియోగం చేసుకునేలా నీటి నిర్వహణ చేపట్టాలని అధికారులకు సూచించారు. ప్రస్తుతం ఆర్థిక శాఖపై శ్వేత పత్రం విడుదల ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
CM Chandrababu Released White Paper on Finance LIVE: ఆర్థికశాఖపై సీఎం చంద్రబాబు శ్వేతపత్రం విడుదల చేశారు. 2024 నాటి పరిస్థితులు, తాజా పరిస్థితులపై వాస్తవాలు ప్రజల ముందు పెట్టారు. అనంతరం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సీఆర్డీయే అథారిటీపై సమీక్ష నిర్వహించారు. సాయంత్రం విశాఖ ఎకనమిక్ రీజియన్, వ్యవసాయ శాఖపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులతో చర్చించనున్నారు.
మరోవైపు వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తాగునీటి సమస్యపై దృష్టి పెట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ఎల్నినో ప్రభావం, వర్షాభావ పరిస్థితులు, రిజర్వాయర్లలో నీటి లభ్యత తదితరాలను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసుకుని తాగునీటి సరఫరాలో ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని పేర్కొన్నారు. సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రంలో వివిధ శాఖల పనితీరుపై సీఎం సోమవారం సమీక్షించారు. కృష్ణా బేసిన్లో ఎగువ నుంచి వచ్చే వరద నీటిని సద్వినియోగం చేసుకునేలా నీటి నిర్వహణ చేపట్టాలని అధికారులకు సూచించారు. ప్రస్తుతం ఆర్థిక శాఖపై శ్వేత పత్రం విడుదల ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.