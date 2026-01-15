LIVE: సీఎం చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM CHANDRABABU PRESS MEETING LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 3:25 PM IST|
Updated : January 15, 2026 at 3:51 PM IST
CM Chandrababu press Meeting LIVE : స్వగ్రామం నారావారిపల్లెలో సంక్రాంతి వేడుకల జరుపుకుంటున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, టీడీపీ కార్యకర్తలతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి పలు అంశాలపై దిశా నిర్దేశం చేశారు. ప్రస్తుతం మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న ముఖ్యమంత్రి ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కూటమి అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి రాష్ట్రం సాధించిన విజయాల గురించి వివరిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని ప్రతి పల్లె పండుగ శోభతో కళకళలాడుతోందన్నారు. సంక్షేమం, అభివృద్ధితో సుపరిపాలనకు నాంది పలికామన్నారు. ఉద్యోగులకు 60 నెలల పెండింగ్ డీఏలు ఇచ్చామని సీఎం తెలిపారు. నీరు-చెట్టు బిల్లులు చెల్లించామన్నారు. ఈ ఏడాది విద్యుత్ ఛార్జీలు తగ్గించేలా ప్రణాళికలు చేపట్టినట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. అన్ని వర్గాలు ఆనందంగా ఉండాలనేది కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు. ప్రభుత్వం చేపట్టే కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని చంద్రబాబు ప్రజా ప్రతినిధులకు, నేతలకు పిలుపునిచ్చారు. ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం
