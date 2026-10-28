LIVE : ఏపీలో అర్నబ్ తుపాన్ ప్రభావంపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రెస్మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 5:15 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 6:02 PM IST
CM CHANDRABABU PRESS MEET LIVE : తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ, రవాణా వ్యవస్థకు అంతరాయం కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం నుంచి సీసీ కెమెరాల ద్వారా తుఫాను ప్రభావిత జిల్లాల్లోని పరిస్థితులను పరిశీలించారు. అర్నబ్ తుఫాను గమనం, క్షేత్రస్థాయిలో నెలకొన్న పరిస్థితులను అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో చెట్లు కూలిపోవడంతో ఎక్కడైనా ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తాయా అని అడిగి తెలుసుకున్న చంద్రబాబు, జాతీయ రహదారులతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ చెట్లు విరిగిపడితే వెంటనే తొలగించి రాకపోకలను పునరుద్ధరించాలని సూచించారు. తుఫాను హెచ్చరికలు వెలువడినప్పటి నుంచి ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం ద్వారా నిరంతరం పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి కాటంనేని భాస్కర్ వివరించారు. మనమిత్ర యాప్ ద్వారా అందిన ఫిర్యాదులను సంబంధిత అధికారులకు చేరవేస్తూ, సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరిస్తున్నట్లు అధికారులు సీఎంకు తెలిపారు. ప్రస్తుతం అర్నబ్ తుఫాను ప్రభావంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మీడియాతో చర్చిస్తున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM CHANDRABABU PRESS MEET LIVE : తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ, రవాణా వ్యవస్థకు అంతరాయం కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం నుంచి సీసీ కెమెరాల ద్వారా తుఫాను ప్రభావిత జిల్లాల్లోని పరిస్థితులను పరిశీలించారు. అర్నబ్ తుఫాను గమనం, క్షేత్రస్థాయిలో నెలకొన్న పరిస్థితులను అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో చెట్లు కూలిపోవడంతో ఎక్కడైనా ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తాయా అని అడిగి తెలుసుకున్న చంద్రబాబు, జాతీయ రహదారులతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ చెట్లు విరిగిపడితే వెంటనే తొలగించి రాకపోకలను పునరుద్ధరించాలని సూచించారు. తుఫాను హెచ్చరికలు వెలువడినప్పటి నుంచి ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం ద్వారా నిరంతరం పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి కాటంనేని భాస్కర్ వివరించారు. మనమిత్ర యాప్ ద్వారా అందిన ఫిర్యాదులను సంబంధిత అధికారులకు చేరవేస్తూ, సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరిస్తున్నట్లు అధికారులు సీఎంకు తెలిపారు. ప్రస్తుతం అర్నబ్ తుఫాను ప్రభావంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మీడియాతో చర్చిస్తున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.