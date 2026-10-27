Live: అర్నబ్ తుపానుపై సీఎం చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 6:58 PM IST
CM Chandrababu on Cyclone Live: అర్నబ్ తుపాను దృష్ట్యా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేర్చాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. పునరావాస శిబిరాల్లో ఆహారం, తాగునీరు వంటివి అందుబాటులో ఉంచాలని సూచించారు. తుపాను ప్రభావంపై క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. తుపాను ప్రస్తుత పరిస్థితి, ముందస్తు సన్నద్ధత చర్యలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. వివిధ జిల్లాల్లో తుపాను ప్రభావం, భారీ వర్షాల పరిస్థితిపై వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల కలెక్టర్లతో టెలీకాన్ఫరెన్స్లో సీఎం మాట్లాడారు. ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగితే త్వరితగతిన పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. పడిపోయిన చెట్లు, హోర్డింగులతో రాకపోకలకు ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలన్నారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బలగాలను పూర్తిస్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పారు. జిల్లాల కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితిని పర్యవేక్షించాలని కలెక్టర్లకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ సందర్బంగా సీఎం చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం ప్రత్యక్షప్రసారం.
CM Chandrababu on Cyclone Live: అర్నబ్ తుపాను దృష్ట్యా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేర్చాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. పునరావాస శిబిరాల్లో ఆహారం, తాగునీరు వంటివి అందుబాటులో ఉంచాలని సూచించారు. తుపాను ప్రభావంపై క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. తుపాను ప్రస్తుత పరిస్థితి, ముందస్తు సన్నద్ధత చర్యలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. వివిధ జిల్లాల్లో తుపాను ప్రభావం, భారీ వర్షాల పరిస్థితిపై వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల కలెక్టర్లతో టెలీకాన్ఫరెన్స్లో సీఎం మాట్లాడారు. ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగితే త్వరితగతిన పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. పడిపోయిన చెట్లు, హోర్డింగులతో రాకపోకలకు ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలన్నారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బలగాలను పూర్తిస్థాయిలో సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పారు. జిల్లాల కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితిని పర్యవేక్షించాలని కలెక్టర్లకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ సందర్బంగా సీఎం చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం ప్రత్యక్షప్రసారం.