ETV Bharat / Videos

LIVE: తిరుమలలో సీఎం చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
సీఎం చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 1:40 PM IST

|

Updated : September 16, 2026 at 2:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Chandrababu in Tirumala Live : తిరుమలలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు రెండో రోజు పర్యటన కొనసాగుతోంది. పర్యటనలో భాగంగా పలు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాల్లో సీఎం పాల్గొన్నారు. తొలుత వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్‌ వద్ద పిలిగ్రిమ్‌ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ సెంటర్‌, అనంతరం రిలయన్స్‌, భారత్‌ బయోటెక్‌ సంస్థలు విరాళంగా ఇచ్చిన ఈవీ బస్సులను నారాయణగిరి ఉద్యానవనాల వద్ద సీఎం ప్రారంభించారు. అక్కడి నుంచి ఎస్వీ మ్యూజియం వరకు సీఎం బస్సులో ప్రయాణించారు. ఆ తర్వాత ఆధునికీకరించిన ఎస్వీ మ్యూజియాన్ని చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. ఎస్వీ మ్యూజియంలో జీ+3 అంతస్తులు, 19 గ్యాలరీలు, 14 వేల కళాఖండాలు ఉన్నాయి. తిరుమల విశిష్టతలను తెలిపేలా మ్యూజియంలో వివిధ అంశాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. శ్రీవారి ఆభరణాల నమూనాలు, చారిత్రక అంశాలను తెలిపేలా వస్తు ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. శ్రీవారి కిరీటాలు, ఆభరణాలు త్రీడీ మోడల్‌లో చిత్రీకరించి ప్రదర్శించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఏఐ వీడియో ద్వారా శ్రీవారి పరిణయ విశేషాల ప్రదర్శనను ఈ సందర్భంగా సీఎం తిలకించారు. తిరుమల ఏడుకొండల త్రీడీ మోడల్‌ను కూడా మ్యూజియంలో ఏర్పాటు చేశారు. మ్యూజియం విశేషాలను అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. అనంతరం టీటీడీ అధికారులతో చంద్రబాబు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత మీడియాతో ఆయన మాట్లాడారు.

Chandrababu in Tirumala Live : తిరుమలలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు రెండో రోజు పర్యటన కొనసాగుతోంది. పర్యటనలో భాగంగా పలు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాల్లో సీఎం పాల్గొన్నారు. తొలుత వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్‌ వద్ద పిలిగ్రిమ్‌ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ సెంటర్‌, అనంతరం రిలయన్స్‌, భారత్‌ బయోటెక్‌ సంస్థలు విరాళంగా ఇచ్చిన ఈవీ బస్సులను నారాయణగిరి ఉద్యానవనాల వద్ద సీఎం ప్రారంభించారు. అక్కడి నుంచి ఎస్వీ మ్యూజియం వరకు సీఎం బస్సులో ప్రయాణించారు. ఆ తర్వాత ఆధునికీకరించిన ఎస్వీ మ్యూజియాన్ని చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. ఎస్వీ మ్యూజియంలో జీ+3 అంతస్తులు, 19 గ్యాలరీలు, 14 వేల కళాఖండాలు ఉన్నాయి. తిరుమల విశిష్టతలను తెలిపేలా మ్యూజియంలో వివిధ అంశాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. శ్రీవారి ఆభరణాల నమూనాలు, చారిత్రక అంశాలను తెలిపేలా వస్తు ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. శ్రీవారి కిరీటాలు, ఆభరణాలు త్రీడీ మోడల్‌లో చిత్రీకరించి ప్రదర్శించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఏఐ వీడియో ద్వారా శ్రీవారి పరిణయ విశేషాల ప్రదర్శనను ఈ సందర్భంగా సీఎం తిలకించారు. తిరుమల ఏడుకొండల త్రీడీ మోడల్‌ను కూడా మ్యూజియంలో ఏర్పాటు చేశారు. మ్యూజియం విశేషాలను అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. అనంతరం టీటీడీ అధికారులతో చంద్రబాబు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత మీడియాతో ఆయన మాట్లాడారు.

Last Updated : September 16, 2026 at 2:16 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

తిరుమలలో సీఎం చంద్రబాబు లైవ్
CHANDRABABU LIVE IN TIRUMALA
CHANDRABABU LIVE IN TIRUMALA

ఇలాంటి కథనాలు

TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026 Live

TTD Live: తిరుమల శ్రీవారి చిన శేషవాహన సేవ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

September 16, 2026 at 8:03 AM IST
Tirumala Brahmotsavam 2026 Live

LIVE: శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 15, 2026 at 6:13 PM IST
Critical Care Units Inauguration Live

LIVE : విజయవాడలో క్రిటికల్‌ కేర్ యూనిట్లను ప్రారంభించిన చంద్రబాబు, జేపీ నడ్డా - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 12, 2026 at 11:33 AM IST
District Collectors Conference Live

LIVE : సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సదస్సు - ప్రత్యక్షప్రసారం

September 11, 2026 at 10:08 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.