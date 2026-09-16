LIVE: తిరుమలలో సీఎం చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 1:40 PM IST|
Updated : September 16, 2026 at 2:16 PM IST
Chandrababu in Tirumala Live : తిరుమలలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు రెండో రోజు పర్యటన కొనసాగుతోంది. పర్యటనలో భాగంగా పలు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాల్లో సీఎం పాల్గొన్నారు. తొలుత వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్ వద్ద పిలిగ్రిమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్, అనంతరం రిలయన్స్, భారత్ బయోటెక్ సంస్థలు విరాళంగా ఇచ్చిన ఈవీ బస్సులను నారాయణగిరి ఉద్యానవనాల వద్ద సీఎం ప్రారంభించారు. అక్కడి నుంచి ఎస్వీ మ్యూజియం వరకు సీఎం బస్సులో ప్రయాణించారు. ఆ తర్వాత ఆధునికీకరించిన ఎస్వీ మ్యూజియాన్ని చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. ఎస్వీ మ్యూజియంలో జీ+3 అంతస్తులు, 19 గ్యాలరీలు, 14 వేల కళాఖండాలు ఉన్నాయి. తిరుమల విశిష్టతలను తెలిపేలా మ్యూజియంలో వివిధ అంశాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. శ్రీవారి ఆభరణాల నమూనాలు, చారిత్రక అంశాలను తెలిపేలా వస్తు ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. శ్రీవారి కిరీటాలు, ఆభరణాలు త్రీడీ మోడల్లో చిత్రీకరించి ప్రదర్శించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఏఐ వీడియో ద్వారా శ్రీవారి పరిణయ విశేషాల ప్రదర్శనను ఈ సందర్భంగా సీఎం తిలకించారు. తిరుమల ఏడుకొండల త్రీడీ మోడల్ను కూడా మ్యూజియంలో ఏర్పాటు చేశారు. మ్యూజియం విశేషాలను అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. అనంతరం టీటీడీ అధికారులతో చంద్రబాబు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత మీడియాతో ఆయన మాట్లాడారు.
Chandrababu in Tirumala Live : తిరుమలలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు రెండో రోజు పర్యటన కొనసాగుతోంది. పర్యటనలో భాగంగా పలు ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాల్లో సీఎం పాల్గొన్నారు. తొలుత వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్ వద్ద పిలిగ్రిమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్, అనంతరం రిలయన్స్, భారత్ బయోటెక్ సంస్థలు విరాళంగా ఇచ్చిన ఈవీ బస్సులను నారాయణగిరి ఉద్యానవనాల వద్ద సీఎం ప్రారంభించారు. అక్కడి నుంచి ఎస్వీ మ్యూజియం వరకు సీఎం బస్సులో ప్రయాణించారు. ఆ తర్వాత ఆధునికీకరించిన ఎస్వీ మ్యూజియాన్ని చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. ఎస్వీ మ్యూజియంలో జీ+3 అంతస్తులు, 19 గ్యాలరీలు, 14 వేల కళాఖండాలు ఉన్నాయి. తిరుమల విశిష్టతలను తెలిపేలా మ్యూజియంలో వివిధ అంశాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. శ్రీవారి ఆభరణాల నమూనాలు, చారిత్రక అంశాలను తెలిపేలా వస్తు ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. శ్రీవారి కిరీటాలు, ఆభరణాలు త్రీడీ మోడల్లో చిత్రీకరించి ప్రదర్శించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఏఐ వీడియో ద్వారా శ్రీవారి పరిణయ విశేషాల ప్రదర్శనను ఈ సందర్భంగా సీఎం తిలకించారు. తిరుమల ఏడుకొండల త్రీడీ మోడల్ను కూడా మ్యూజియంలో ఏర్పాటు చేశారు. మ్యూజియం విశేషాలను అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. అనంతరం టీటీడీ అధికారులతో చంద్రబాబు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత మీడియాతో ఆయన మాట్లాడారు.