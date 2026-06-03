LIVE : సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 2:28 PM IST|
Updated : June 3, 2026 at 3:10 PM IST
CM Chandrababu Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఎప్పటికప్పుడు అధికారులతో సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పథకాలను ప్రజలకు అందేలా చూడాలని దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. అంతేకాక ప్రజల నుంచి వచ్చి అర్జీలను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించాలని సూచిస్తున్నారు. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో మౌళిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచాలని ఆదేశిస్తున్నారు. ప్రజలకు అధికారులు అందుబాటులో ఉంటూ వారి సమస్యలను పరిష్కరించాలని చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంస్కరణలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని అధికారులకు సూచిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా, ఘనంగా యోగాంధ్ర-2026 నిర్వహించాలని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా జూన్ 7 నుంచి 14 రోజుల పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. రాజధాని అమరావతిలో 25 వేల మందితో నిర్వహించే రాష్ట్ర స్థాయి కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొంటారు. రాజధాని ప్రాంతంలోని కృష్ణా నదీ వంతెనపై యోగా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. తాజాగా సచివాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొని మాట్లాడుతున్నారు.
CM Chandrababu Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఎప్పటికప్పుడు అధికారులతో సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పథకాలను ప్రజలకు అందేలా చూడాలని దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. అంతేకాక ప్రజల నుంచి వచ్చి అర్జీలను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించాలని సూచిస్తున్నారు. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో మౌళిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచాలని ఆదేశిస్తున్నారు. ప్రజలకు అధికారులు అందుబాటులో ఉంటూ వారి సమస్యలను పరిష్కరించాలని చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంస్కరణలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని అధికారులకు సూచిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా, ఘనంగా యోగాంధ్ర-2026 నిర్వహించాలని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా జూన్ 7 నుంచి 14 రోజుల పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. రాజధాని అమరావతిలో 25 వేల మందితో నిర్వహించే రాష్ట్ర స్థాయి కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొంటారు. రాజధాని ప్రాంతంలోని కృష్ణా నదీ వంతెనపై యోగా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. తాజాగా సచివాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొని మాట్లాడుతున్నారు.