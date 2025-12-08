ETV Bharat / Videos

LIVE: సీఎం చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 4:27 PM IST

CM Chandrababu Press Meet at Secretariat: సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. అనంతరం సాయంత్రం ఆర్టీజీఎస్‌పై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మీడియా సమావేశం ప్రత్యక్షప్రసారం.

ఆర్టీజీఎస్‌పై గతంలో సమీక్షించిన సీఎం చంద్రబాబు. మొదట ట్రాఫిక్‌ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినప్పుడు అవగాహన కల్పించడంతో పాటు ఆ విషయాన్ని వారి ఫోన్లకు మెసేజ్‌ పంపాలని సూచించారు. తర్వాత కూడా ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినప్పుడు చలానా వేసినా, తాను తప్పు చేసి నందు వల్లే జరిమానా పడిందన్న భావన వారిలో కలుగుతుందని చెప్పారు. ఈ విషయంలో కేరళను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని సీఎం సూచించారు. రోడ్డు ప్రమాదాలు నివారించండి: రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణ పై మరింత దృష్టి పెట్టాలని అధికారులకు చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఇటీవలి రోడ్డు ప్రమాదాలు, తొక్కిసలాటలు, అగ్ని ప్రమాదాలు వంటివి చోటు చేసుకోకుండా పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం చేసి నిర్మాణాత్మక ప్రణాళిక రూపొందించాలని నిర్దేశించారు. వారంలో ప్రామాణిక కార్యాచరణ అమలు విధానం(sop) సిద్ధం చేసి, అందజేయాలన్నారు. సీసీ కెమెరాల ద్వారా రోడ్డు ప్రమాదాలను ఎలా నియంత్రించవచ్చు అనేది పరిశీలించాలని సూచించారు. 

CM CHANDRABABU
CM CHANDRABABU PRESS MEET
CM PRESS MEET AT SECRETARIAT
సీఎం చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం
CM CHANDRABABU LIVE

