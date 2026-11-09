LIVE : స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలపై చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 12:33 PM IST
CM Chandrababu Press Meet Live : మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో సాధించిన ఫలితాల్నే పరిషత్ ఎన్నికల్లోనూ కూటమి పునరావృతం చేసింది. పల్లె, పట్నం అన్న తేడా లేకుండా అన్ని ప్రాంతాలు, వర్గాల ప్రజలు కూటమినే కోరుకుంటున్నారనడానికి ఈ ఎన్నికలు అద్దం పట్టాయి. సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత రెండున్నరేళ్లకు జరిగిన మున్సిపల్, పరిషత్ ఎన్నికలు కూటమి ప్రభుత్వ పాలనకు రిఫరెండం వంటివే! ఈ రెండున్నరేళ్లలో ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజాదరణ చూరగొన్నాయడానికి రాష్ట్రంలో శాంతియుత పరిస్థితుల్ని, సుస్థిర అభివృద్ధిని కోరుకుంటున్నారనడానికి వారి ఏకపక్ష తీర్పే నిదర్శనం. పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి 94 శాతం స్ట్రైక్ రేట్ సాధించింది. కూటమికి నగరపాలక సంస్థల్లో 60.34 శాతం ఓట్లు, పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో 60.12 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. పరిషత్ ఎన్నికల్లోనూ అది పునరావృతమైంది. ఇలా స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి ఘన విజయం సాధించడంతో సీఎం చంద్రబాబు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. కూటమి పనితీరుకు స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలే నిదర్శనమని తెలిపారు. ప్రస్తుతం స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలపై సీఎం చంద్రబాబు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Chandrababu Press Meet Live : మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో సాధించిన ఫలితాల్నే పరిషత్ ఎన్నికల్లోనూ కూటమి పునరావృతం చేసింది. పల్లె, పట్నం అన్న తేడా లేకుండా అన్ని ప్రాంతాలు, వర్గాల ప్రజలు కూటమినే కోరుకుంటున్నారనడానికి ఈ ఎన్నికలు అద్దం పట్టాయి. సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత రెండున్నరేళ్లకు జరిగిన మున్సిపల్, పరిషత్ ఎన్నికలు కూటమి ప్రభుత్వ పాలనకు రిఫరెండం వంటివే! ఈ రెండున్నరేళ్లలో ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజాదరణ చూరగొన్నాయడానికి రాష్ట్రంలో శాంతియుత పరిస్థితుల్ని, సుస్థిర అభివృద్ధిని కోరుకుంటున్నారనడానికి వారి ఏకపక్ష తీర్పే నిదర్శనం. పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి 94 శాతం స్ట్రైక్ రేట్ సాధించింది. కూటమికి నగరపాలక సంస్థల్లో 60.34 శాతం ఓట్లు, పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో 60.12 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. పరిషత్ ఎన్నికల్లోనూ అది పునరావృతమైంది. ఇలా స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి ఘన విజయం సాధించడంతో సీఎం చంద్రబాబు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. కూటమి పనితీరుకు స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలే నిదర్శనమని తెలిపారు. ప్రస్తుతం స్థానిక ఎన్నికల ఫలితాలపై సీఎం చంద్రబాబు మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.