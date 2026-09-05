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Live: విజయవాడలో ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

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Teachers Day Program at Vijayawada (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 3:16 PM IST

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Teachers Day Program at Vijayawada : విజయవాడలో రాష్ట్రస్థాయి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్తమ టీచర్లకు సీఎం చంద్రబాబు అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులకు ఎంపికైన ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకుల జాబితాలను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాఠశాల, సాంకేతిక, ఉన్నత విద్యలో కలిపి 175 మంది టీచర్లు రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులకు ఎంపికయ్యారు. పాఠశాల విద్య నుంచి 79, ఇంటర్మీడియట్ నుంచి 24, సాంకేతిక విద్య నుంచి 14, విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి 35, కళాశాల విద్య నుంచి 17 మంది, ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీల నుంచి ఆరుగురు టీచర్లను అవార్డులకు ఎంపికయ్యారు. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్​ రాష్ట్రంలోని ఉపాధ్యాయులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పాఠ్యాంశాలతో పాటు విలువలు, క్రమశిక్షణను బోధిస్తూ భావి భారత పౌరులను తీర్చిదిద్దడంలో గురువుల పాత్ర కీలకమని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. భారతరత్న డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని జరుపుకునే ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం ప్రతి ఒక్కరిలో స్ఫూర్తి నింపాలని ఆకాంక్షించారు. తల్లి, తండ్రి తర్వాత ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఉపాధ్యాయుడి స్థానం ప్రత్యేకమని నారా లోకేశ్​ అన్నారు. విద్యార్థుల విజయాల్లో టీచర్ల పాత్ర ఎంతో కీలకమని, ఉపాధ్యాయులను గౌరవిస్తూ విలువలతో కూడిన విద్య, విజ్ఞానవంతమైన సమాజ నిర్మాణానికి అందరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. 

Teachers Day Program at Vijayawada : విజయవాడలో రాష్ట్రస్థాయి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్తమ టీచర్లకు సీఎం చంద్రబాబు అవార్డులు ప్రదానం చేశారు. రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులకు ఎంపికైన ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకుల జాబితాలను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాఠశాల, సాంకేతిక, ఉన్నత విద్యలో కలిపి 175 మంది టీచర్లు రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులకు ఎంపికయ్యారు. పాఠశాల విద్య నుంచి 79, ఇంటర్మీడియట్ నుంచి 24, సాంకేతిక విద్య నుంచి 14, విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి 35, కళాశాల విద్య నుంచి 17 మంది, ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీల నుంచి ఆరుగురు టీచర్లను అవార్డులకు ఎంపికయ్యారు. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్​ రాష్ట్రంలోని ఉపాధ్యాయులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. పాఠ్యాంశాలతో పాటు విలువలు, క్రమశిక్షణను బోధిస్తూ భావి భారత పౌరులను తీర్చిదిద్దడంలో గురువుల పాత్ర కీలకమని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. భారతరత్న డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జయంతిని పురస్కరించుకుని జరుపుకునే ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం ప్రతి ఒక్కరిలో స్ఫూర్తి నింపాలని ఆకాంక్షించారు. తల్లి, తండ్రి తర్వాత ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఉపాధ్యాయుడి స్థానం ప్రత్యేకమని నారా లోకేశ్​ అన్నారు. విద్యార్థుల విజయాల్లో టీచర్ల పాత్ర ఎంతో కీలకమని, ఉపాధ్యాయులను గౌరవిస్తూ విలువలతో కూడిన విద్య, విజ్ఞానవంతమైన సమాజ నిర్మాణానికి అందరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. 

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AP STATE TEACHER DAY AWARDS
CM CHANDRABABU LIVE
రాష్ట్రస్థాయి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం
TEACHERS DAY PROGRAM LIVE
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