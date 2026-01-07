ETV Bharat / Videos

పోలవరం నిర్మాణ పనులను పరిశీలిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM POLAVARAM PROJECT VISIT LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CM Chandrababu Polavaram Project Visit LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 11:45 AM IST

|

Updated : January 7, 2026 at 12:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Polavaram Project Visit LIVE : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సీఎం పోలవరం బట్రస్‌ డ్యాంను సందర్శించారు. ఈసీఆర్‌ఎఫ్‌ గ్యాప్1 , గ్యాప్2 పనులతో పాటు డయాఫ్రమ్‌ వాల్ పనులను పరిశీలించారు. పునరావస కేంద్రాలు, నిర్వాసితుల సమస్యలపై డ్యాం సైట్‌ వద్దే సీఎం చర్చ నిర్వహించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాకే ప్రాజెక్టుతో పాటు నిర్వాసితులకు పరిహారం, పునరావాస కాలనీల నిర్మాణం వంటివి వేగవంతమయ్యాయి. 2027 నాటికి పోలవరం పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేస్తామని గత నెలలో జిల్లాలోని గొల్లగూడెం పర్యటనలో సీఎం చందబ్రాబు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. 

గతేడాది నవంబరులో నిర్వాసితులకు రూ.వెయ్యి కోట్ల పరిహారం విడుదల చేశారు. ఇది ఇప్పటికీ కొందరికి అందలేదు. బాధితులకు పారదర్శకంగా పరిహారం అందించాలనీ, ఏ ఒక్క విమర్శకు తావుండకూడదని ముఖ్యమంత్రి, జల వనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పదేపదే చెబుతున్నా యంత్రాంగం చెవికెక్కడం లేదు. ప్రస్తుతం సీఎం చంద్రబాబు పోలవరం ప్రాజెక్టు పనుల పరిశీలన, అధికారులతో చర్చ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

CM Chandrababu Polavaram Project Visit LIVE : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సీఎం పోలవరం బట్రస్‌ డ్యాంను సందర్శించారు. ఈసీఆర్‌ఎఫ్‌ గ్యాప్1 , గ్యాప్2 పనులతో పాటు డయాఫ్రమ్‌ వాల్ పనులను పరిశీలించారు. పునరావస కేంద్రాలు, నిర్వాసితుల సమస్యలపై డ్యాం సైట్‌ వద్దే సీఎం చర్చ నిర్వహించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాకే ప్రాజెక్టుతో పాటు నిర్వాసితులకు పరిహారం, పునరావాస కాలనీల నిర్మాణం వంటివి వేగవంతమయ్యాయి. 2027 నాటికి పోలవరం పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేస్తామని గత నెలలో జిల్లాలోని గొల్లగూడెం పర్యటనలో సీఎం చందబ్రాబు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. 

గతేడాది నవంబరులో నిర్వాసితులకు రూ.వెయ్యి కోట్ల పరిహారం విడుదల చేశారు. ఇది ఇప్పటికీ కొందరికి అందలేదు. బాధితులకు పారదర్శకంగా పరిహారం అందించాలనీ, ఏ ఒక్క విమర్శకు తావుండకూడదని ముఖ్యమంత్రి, జల వనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పదేపదే చెబుతున్నా యంత్రాంగం చెవికెక్కడం లేదు. ప్రస్తుతం సీఎం చంద్రబాబు పోలవరం ప్రాజెక్టు పనుల పరిశీలన, అధికారులతో చర్చ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : January 7, 2026 at 12:53 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM AT POLAVARAM LIVE
INSPECTION OF DIAPHRAGM WALL WORKS
CHANDRABABU POLAVARAM PROJECT VISIT
CM CHANDRABABU POLAVARAM VISIT
CM POLAVARAM PROJECT VISIT LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

CM Chandrababu Participated in 3rd World Telugu Conference Live

LIVE : ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 5, 2026 at 11:42 AM IST
World Telugu Mahasabhalu at Guntur District

Live: గుంటూరులో 3వ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ప్రారంభం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

January 3, 2026 at 12:08 PM IST
AP Deputy Cm Pawan kalyan Visits Kondagattu Anjanna Temple LIVE

LIVE : కొండగట్టులో ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్​ కల్యాణ్​ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

January 3, 2026 at 11:20 AM IST
1

LIVE: ముక్కోటి ఏకాదశి - ఆలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు

December 30, 2025 at 6:49 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.