LIVE: టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి కార్యక్రమం- పాల్గొన్న చంద్రబాబు-ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM CHANDRABABU TRIBUTE TO NTR LIVE

CM Chandrababu Pays Tribute to NTR At TDP Office LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 12:06 PM IST

CM Chandrababu Pays Tribute to NTR At TDP Office LIVE : ఎన్టీఆర్‌ 30వ వర్ధంతి సందర్భంగా టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు నివాళులర్పించారు. పార్టీ నేతలతో ఎన్టీఆర్​ విగ్రహం వద్ద అంజలి ఘటించారు. ఈ క్రమంలో ప్రజల నుంచి పలు వినతులను స్వీకరించారు. ఎన్టీఆర్​ వర్ధంతి సందర్భంగా  ‘ఎక్స్‌’లో ఆయన పోస్ట్‌ చేశారు. ఎన్టీఆర్‌ సినీ వినీలాకాశంలో ధ్రువతార అని, రాజకీయ కురుక్షేత్రంలో అజేయుడని కీర్తించారు. తరతరాల చరిత్రను తిరగరాసిన ధీరోదాత్తుడని కొనియాడారు. తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం కోసం ఆయన చేసిన పోరాటం ప్రాతఃస్మరణీయమన్నారు.

రెండు రూపాయలకు కిలో బియ్యం, సామాజిక భద్రతా పింఛన్లు, పక్కా ఇళ్ల నిర్మాణం, రైతులకు విద్యుత్, మండల వ్యవస్థతో స్థానిక స్వపరిపాలన, ఆడబిడ్డలకు ఆస్తిలో హక్కు, రాయలసీమకు సాగు, తాగునీటి ప్రాజెక్టులు లాంటి అనితరసాధ్యమైన సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాలతో చరిత్ర గతిని మార్చిన ఆ మహనీయుడు మనకు ఆదర్శమన్నారు. ఆయన వేసిన బాట మన అందరికీ అనుసరణీయమని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఎన్టీఆర్​కు నివాళులు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

