Live: కోనసీమ జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 11:51 AM IST
CM Chandrababu Konaseema Tour : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో పర్యటించారు. రాష్ట్రంలో భూ హక్కులకు భరోసా కల్పించే లభ్యంతో ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న "మీ భూమి-మీ హక్కు" కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. రైతులకు పట్టాదారు పాస్పుస్తకాలను పంపిణీ చేసి, అనంతరం ప్రజలనుద్దేశించి ప్రసంగించారు. అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు గ్రామసభలో పాల్గొని, రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. కోనసీమ జిల్లాలో గ్రౌండ్ రెంట్ స్థలాల సమస్య పరిష్కారానికి కీలక అడుగు పడింది. అమలాపురం, అంబాజీపేట, ముమ్మిడివరం, రామచంద్రాపురం ప్రాంతాల్లో 22-ఏలో నిషేధిత జాబితాలో ఉన్న నివాస గ్రౌండ్ రెంట్ స్థలాలకు విముక్తి కల్పించే దిశగా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో 1,416 కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేరింది. పి.గన్నవరం నియోజకవర్గం టీడీపీ కార్యకర్తలతో సీఎం సమావేశమై వివిధ అంశాలపై చర్చించారు. మరోవైపు ఇప్పటికే రెవెన్యూశాఖ చీఫ్ సెక్రటరీ జయలక్ష్మి, ఏలూరు రేంజ్ ఐజీ అశోక్కుమార్, కోనసీమ జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్కుమార్, ఎస్పీ రాహుల్ మీనా ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు.
CM Chandrababu Konaseema Tour : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో పర్యటించారు. రాష్ట్రంలో భూ హక్కులకు భరోసా కల్పించే లభ్యంతో ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న "మీ భూమి-మీ హక్కు" కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. రైతులకు పట్టాదారు పాస్పుస్తకాలను పంపిణీ చేసి, అనంతరం ప్రజలనుద్దేశించి ప్రసంగించారు. అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు గ్రామసభలో పాల్గొని, రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. కోనసీమ జిల్లాలో గ్రౌండ్ రెంట్ స్థలాల సమస్య పరిష్కారానికి కీలక అడుగు పడింది. అమలాపురం, అంబాజీపేట, ముమ్మిడివరం, రామచంద్రాపురం ప్రాంతాల్లో 22-ఏలో నిషేధిత జాబితాలో ఉన్న నివాస గ్రౌండ్ రెంట్ స్థలాలకు విముక్తి కల్పించే దిశగా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో 1,416 కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేరింది. పి.గన్నవరం నియోజకవర్గం టీడీపీ కార్యకర్తలతో సీఎం సమావేశమై వివిధ అంశాలపై చర్చించారు. మరోవైపు ఇప్పటికే రెవెన్యూశాఖ చీఫ్ సెక్రటరీ జయలక్ష్మి, ఏలూరు రేంజ్ ఐజీ అశోక్కుమార్, కోనసీమ జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్.మహేష్కుమార్, ఎస్పీ రాహుల్ మీనా ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు.