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LIVE: కుప్పంలోని కంగుంది గ్రామంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CHANDRABABU KUPPAM TOUR 2ND DAY

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CM Participates in Distribution of DKT Land Pattas in Kangundi LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 4:43 PM IST

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Updated : July 4, 2026 at 5:14 PM IST

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CM Participates in Distribution of DKT Land Pattas in Kangundi LIVE: కుప్పంలోని కంగుంది గ్రామంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన కొసాగుతుంది. టీటీడీ నిధులతో 130 దేవాలయాల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. కంగుందిలో డీకేటీ పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గోన్నారు. దశాబ్దాలుగా సాగులో ఉన్న భూములకు డీకేటీ పట్టాలు పంపిణీ చేశారు. ఆరు దశాబ్దాల కంగుంది భూముల వివాదానికి చట్టబద్ధమైన పరిష్కారం అందించారు. గ్రామసభలు, సమగ్ర సర్వేలు, రెవెన్యూ రికార్డుల పరిశీలన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చంద్రబాబు వివరించారు. 322 మంది రైతులకు 460.19 ఎకరాల భూమిపై డీకేటీ పట్టాలు అందుకున్నారు. భూమిపై చట్టబద్ధ హక్కు కల్పించి రైతులకు గౌరవం కల్పించారు. కుప్పం నియోజకవర్గంలో రెండో రోజు పర్యటిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు,ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. కుప్పంలో రూ. 117 కోట్లతో నిర్మించతలపెట్టిన మోడల్‌ బస్‌ స్టేషన్‌, డిపో నిర్మాణాలకు సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు. కంగుందిలో డీకేటీ పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

CM Participates in Distribution of DKT Land Pattas in Kangundi LIVE: కుప్పంలోని కంగుంది గ్రామంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన కొసాగుతుంది. టీటీడీ నిధులతో 130 దేవాలయాల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. కంగుందిలో డీకేటీ పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గోన్నారు. దశాబ్దాలుగా సాగులో ఉన్న భూములకు డీకేటీ పట్టాలు పంపిణీ చేశారు. ఆరు దశాబ్దాల కంగుంది భూముల వివాదానికి చట్టబద్ధమైన పరిష్కారం అందించారు. గ్రామసభలు, సమగ్ర సర్వేలు, రెవెన్యూ రికార్డుల పరిశీలన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చంద్రబాబు వివరించారు. 322 మంది రైతులకు 460.19 ఎకరాల భూమిపై డీకేటీ పట్టాలు అందుకున్నారు. భూమిపై చట్టబద్ధ హక్కు కల్పించి రైతులకు గౌరవం కల్పించారు. కుప్పం నియోజకవర్గంలో రెండో రోజు పర్యటిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు,ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. కుప్పంలో రూ. 117 కోట్లతో నిర్మించతలపెట్టిన మోడల్‌ బస్‌ స్టేషన్‌, డిపో నిర్మాణాలకు సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు. కంగుందిలో డీకేటీ పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Last Updated : July 4, 2026 at 5:14 PM IST

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CM CHANDRABABU KUPPAM TOUR
CM CHANDRABABU LIVE
DKT LAND PATTAS IN KANGUNDI LIVE
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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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