LIVE: 'సాగునీటి భద్రత-సాగునీటి సంఘాల బాధ్యత' కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 11:45 AM IST|
Updated : April 6, 2026 at 1:29 PM IST
CM CHANDRABABU LIVE : 'సాగునీటి భద్రత-సాగునీటి సంఘాల బాధ్యత' కార్యక్రమంలో భాగంగా సీఎం చంద్రబాబు నేడు అనంతపురం జిల్లాలో పర్యటించారు. ఈ ఉదయం అమరావతి నుంచి బయల్దేరిన సీఎం తాడిపత్రి వెళ్లారు. మధ్యాహ్నం యాడికి మండలం వేములపాడు మార్కెట్ యార్డు సమీపంలోని ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొన్నారు. అక్కడ పెండేకల్లు రిజర్వాయర్ పనులు పరిశీలించారు. హంద్రీనీవా కాల్వ ద్వారా ప్రయోజనాలు పొందుతున్న రైతులతో సీఎం మాట్లాడారు. కాల్వ విస్తరణ ద్వారా వివిధ ప్రాంతాలకు చేరుకున్న నీటి ప్రవాహాలు, సాగు ప్రాంతాలు, నీటి లభ్యత వంటి అంశాలపై వారితో చర్చించారు. సాగునీటి సంఘాలకు వంద రోజుల ప్రణాళిక ఇచ్చేలా దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రీ మాన్సూన్ డ్రై సోయింగ్ విధానంలో హాఫ్ మూన్ వ్యవసాయ కార్యాచరణను సీఎం పరిశీలించారు. సాయంత్రం తాడిపత్రి నియోజకవర్గ నేతలు, కార్యకర్తలతో సమీక్ష నిర్వహించారు. యాడికిలో సీఎం పర్యటనకు అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. మార్కెట్యార్డు, హెలిప్యాడ్ ప్రాంతం, జలహారతి నిర్వహించనున్న పెండేకల్లు బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ వద్ద ఏర్పాట్లు పూర్తిచేశారు. భద్రత ఏర్పాట్లపై ఎస్పీ జగదీష్ పోలీసులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇప్పుడు ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
