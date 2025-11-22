LIVE : శ్రీసత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న రాష్ట్రపతి, సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - PRESIDENT DRAUPADI MURMU LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 11:10 AM IST|
Updated : November 22, 2025 at 12:21 PM IST
President Draupadi Murmu Puttaparthi Tour Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు, రేపు పుట్టపర్తిలో పర్యటించనున్నారు. ఇవాళ ఉదయం విజయవాడ నుంచి పుట్టపర్తికి వెళ్లిన సీఎం రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముకు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ప్రశాంతి నిలయంలో రాష్ట్రపతి ముర్ముతో కలిసి భగవాన్ సత్యసాయి బాబా శతజయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. మధ్యాహ్నం రాష్ట్రపతి ముర్ముకు వీడ్కోలు పలకనున్న సీఎం, అనంతరం ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్కు స్వాగతం పలుకుతారు. సాయంత్రం శ్రీసత్యసాయి ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ లెర్నింగ్ 44వ స్నాతకోత్సవానికి ఉపరాష్ట్రపతితో కలిసి హాజరుకానున్నారు. రాత్రికి పుట్టపర్తిలోనే బసచేయనున్న ముఖ్యమంత్రి, రేపు ఉదయం శ్రీసత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటారు. మధ్యాహ్నం పుట్టపర్తి నుంచి బయల్దేరి ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయానికి తిరిగి చేరుకుంటారు. అయితే ఏపీ పర్యాటనలో భాగంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము శుక్రవారం తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. శుక్రవారం ఉదయం పద్మావతి అతిథిగృహం నుంచి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి బయలుదేరి తొలుత శ్రీభూవరాహస్వామిని దర్శించుకున్నారు. అక్కడి నుంచి శ్రీవారి ఆలయానికి చేరుకున్నారు. టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో అనిల్కుమార్ సింఘాల్, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి సాదరంగా ఆహ్వానించారు. అర్చక బృందం ఆలయ మర్యాదలతో ఇస్తికఫాల్ స్వాగతం పలికింది.
