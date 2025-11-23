ETV Bharat / Videos

LIVE : సత్యసాయి శతజయంతి వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఉప రాష్ట్రపతి, సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - PUTTAPARTHI LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 9:56 AM IST

|

Updated : November 23, 2025 at 11:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Puttaparthi Sathya Sai Centenary Celebrations Live : ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా వర్ధిల్లుతున్న పుట్టపర్తిలో సత్యసాయి శతజయంతి వేడుకలు నేడు(ఆదివారం) అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పండగగా ప్రకటించడంతో సత్యసాయి సెంట్రల్‌ ట్రస్టు, ప్రభుత్వ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో సకల ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ నెల 18న బాబా రథోత్సవంతో ప్రారంభమైన వేడుకలు నేడు జరిగే శతజయంతితో వేడుకలు ముగుస్తాయి. ఈ వేడుకలకు ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ ముఖ్య అతిథిగా, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి గౌరవ అతిథులుగా, రాష్ట్ర మంత్రులు లోకేశ్, కందుల దుర్గేష్, అనగాని సత్యప్రసాద్, సవిత, సత్యకుమార్‌ యాదవ్, ప్రజాప్రతినిధులు అతిథులుగా హాజరయ్యారు. హిల్‌వ్యూ స్టేడియంలో జరిగే శతజయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకలకు ఇప్పటికే లక్షల మంది భక్తులు దేశ, విదేశాల నుంచి పుట్టపర్తికి చేరుకున్నారు. భక్తుల బసకు తాత్కాలిక షెడ్లు, అక్కడే భోజనశాలలు, తాగునీరు, మరుగుదొడ్ల సౌకర్యం కల్పించారు. ఎక్కడికక్కడ వైద్యశిబిరాలు ఏర్పాటు చేశారు. 

Puttaparthi Sathya Sai Centenary Celebrations Live : ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా వర్ధిల్లుతున్న పుట్టపర్తిలో సత్యసాయి శతజయంతి వేడుకలు నేడు(ఆదివారం) అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పండగగా ప్రకటించడంతో సత్యసాయి సెంట్రల్‌ ట్రస్టు, ప్రభుత్వ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో సకల ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ నెల 18న బాబా రథోత్సవంతో ప్రారంభమైన వేడుకలు నేడు జరిగే శతజయంతితో వేడుకలు ముగుస్తాయి. ఈ వేడుకలకు ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ ముఖ్య అతిథిగా, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి గౌరవ అతిథులుగా, రాష్ట్ర మంత్రులు లోకేశ్, కందుల దుర్గేష్, అనగాని సత్యప్రసాద్, సవిత, సత్యకుమార్‌ యాదవ్, ప్రజాప్రతినిధులు అతిథులుగా హాజరయ్యారు. హిల్‌వ్యూ స్టేడియంలో జరిగే శతజయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకలకు ఇప్పటికే లక్షల మంది భక్తులు దేశ, విదేశాల నుంచి పుట్టపర్తికి చేరుకున్నారు. భక్తుల బసకు తాత్కాలిక షెడ్లు, అక్కడే భోజనశాలలు, తాగునీరు, మరుగుదొడ్ల సౌకర్యం కల్పించారు. ఎక్కడికక్కడ వైద్యశిబిరాలు ఏర్పాటు చేశారు. 

Last Updated : November 23, 2025 at 11:53 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM CHANDRABABU AT PUTTAPARTHI
VICE PRESIDENT AT PUTTAPARTHI LIVE
SATHYA SAI CENTENARY CELEBRATIONS
VICE PRESIDENT AT AP TOUR UPDATES
PUTTAPARTHI LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Vice President CP Radhakrishnan Puttaparthi Tour Live

LIVE: శ్రీసత్యసాయి ఇనిస్టిట్యూట్ 44వ స్నాతకోత్సవం - పాల్గొన్న ఉప రాష్ట్రపతి, సీఎం

November 22, 2025 at 4:24 PM IST
President Draupadi Murmu Puttaparthi Tour Live

LIVE : శ్రీసత్యసాయి శతజయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న రాష్ట్రపతి, సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 22, 2025 at 11:10 AM IST
DGP Press meet Live From Rampachowdavaram

Live: రంపచోడవరంలో డీజీపీ హరీష్​కుమార్​ గుప్తా మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 20, 2025 at 1:40 PM IST
CM_CHANDRABABU_LIVE

LIVE: పెండ్లిమర్రిలో రచ్చబండలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 19, 2025 at 4:35 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్‌కు రూ.824 కోట్లు విలువైన అమెరికా ఆయుధాలు- ట్రంప్ సర్కారు పచ్చజెండా

అరుదైన శస్త్రచికిత్స- ఏడాదిన్నర బాలుడికి తోకను తొలగించిన వైద్యులు

గ్లోబ్​ ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ ఫుల్​ వీడియో రిలీజ్​- ఎక్కడ చూడొచ్చంటే!

3300కి.మీ పాదయాత్ర- గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు- కుటుంబం అరుదైన సంకల్పం!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.