LIVE : 'పేదల సేవలో' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU PROGRAM LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 12:16 PM IST|
Updated : June 1, 2026 at 2:47 PM IST
CM Chandrababu Pedhala Sevalo Program Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు కాకినాడ జిల్లా తుని నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్నారు. N.చామవరంలో 'పేదల సేవలో' కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. ఉదయం 11 గంటలకు ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం ప్రజలతో మాట్లాడి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. సమస్యల పరిష్కారంపై అధికారులతో చర్చించారు. మధ్యాహ్నం లబ్ధిదారులకు ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లు అందజేశారు. తరువాత తుని నియోజకవర్గ టీడీపీ శ్రేణులతో చంద్రబాబు సమావేశం అయ్యారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సన్నద్ధత, కూటమి బలోపేతం, స్థానిక పరిస్థితులపై నాయకులు, కార్యకర్తలతో సీఎం చంద్రబాబు చర్చించారు. ప్రస్తుతం ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా ప్రజావేదిక సభ వద్ద ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. వైద్యశిబిరాలు కూడా అందుబాటులో ఉంచారు. సీఎం పర్యటన ఏర్పాట్లను కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ హరేందిర ప్రసాద్, ఎస్పీ బిందు మాధవ్, ఇతర అధికారులు పరిశీలించారు. అలాగే ఏలూరు జోన్ ఐజీ జీవీజీ అశోక్కుమార్ ఆదివారం సాయంత్రం ఏర్పాట్లను పరిశీలించి సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేశారు. ఎస్పీలు బిందుమాధవ్, రాహుల్మీనా ఆయన వెంట ఉన్నారు. డీఎస్పీలు, సీఐలు, ఎస్సైలతోపాటు సుమారు 1,100 మంది పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు ఎస్పీ రాహుల్మీనా తెలిపారు. సిబ్బంది పలువురు మఫ్టీలో ఉండి విధులు నిర్వహించనున్నారు.
