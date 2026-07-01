LIVE : 'పేదల సేవలో' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM ON NTR BHAROSA PENSIONS LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 1:14 PM IST
CM CHANDRABABU LIVE : ఇవాళ్టి నుంచి ఐదు రోజుల పాటు నెల్లూరు, తిరుపతి, కడప, చిత్తూరు జిల్లాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. ఇవాళ ఉదయం నెల్లూరు జిల్లా చిల్లకూరు మండలంలోని పున్నపువారిపాలెంలో పేదల సేవలో భాగంగా ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా లబ్ధిదారు ఇంటికి చంద్రబాబు స్వయంగా వెళ్లి పింఛన్ అందజేశారు. తరువాత ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొని ప్రసంగించారు. అలాగే పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం తిరుపతి జిల్లా సత్యవేడులో హీరో మోటార్స్కు చెందిన గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్ కు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. హీరో మోటార్స్ సంస్థ రూ.750 కోట్ల పెట్టుబడితో గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇవాళ రాత్రికి సీఎం శ్రీసిటీలోనే బస చేయనున్నారు. రేపు మంగంపేటలో వీబీ జీ రామ్ జీ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొననున్నారు. రేపు మధ్యాహ్నాం తిరుపతిలో జీఎస్డీపీ సదస్సుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హాజరు కానున్నారు. ప్రస్తుతం నెల్లూరు జిల్లాలో చంద్రబాబు పెన్షన్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM CHANDRABABU LIVE : ఇవాళ్టి నుంచి ఐదు రోజుల పాటు నెల్లూరు, తిరుపతి, కడప, చిత్తూరు జిల్లాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. ఇవాళ ఉదయం నెల్లూరు జిల్లా చిల్లకూరు మండలంలోని పున్నపువారిపాలెంలో పేదల సేవలో భాగంగా ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా లబ్ధిదారు ఇంటికి చంద్రబాబు స్వయంగా వెళ్లి పింఛన్ అందజేశారు. తరువాత ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొని ప్రసంగించారు. అలాగే పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం తిరుపతి జిల్లా సత్యవేడులో హీరో మోటార్స్కు చెందిన గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్ కు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. హీరో మోటార్స్ సంస్థ రూ.750 కోట్ల పెట్టుబడితో గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇవాళ రాత్రికి సీఎం శ్రీసిటీలోనే బస చేయనున్నారు. రేపు మంగంపేటలో వీబీ జీ రామ్ జీ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొననున్నారు. రేపు మధ్యాహ్నాం తిరుపతిలో జీఎస్డీపీ సదస్సుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హాజరు కానున్నారు. ప్రస్తుతం నెల్లూరు జిల్లాలో చంద్రబాబు పెన్షన్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.