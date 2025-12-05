ETV Bharat / Videos

LIVE : భామినిలోని ఆదర్శ పాఠశాలలో మెగా పీటీఎం - హాజరైన సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్​ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - MEGA PTM PROGRAM LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 11:26 AM IST

CM Chandrababu participated in Mega PTM Program At Parvathipuram LIVE : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒకేసారి ఉపాధ్యాయులు-తల్లిదండ్రుల బృహత్‌ సమావేశాలు(మెగా పీటీఎం) నిర్వహించేందుకు శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రజాప్రతినిధులు, పూర్వ విద్యార్థులు, దాతలను సైతం ఈ సమావేశానికి ఆహ్వానిస్తున్నారు. దీంతో పాఠశాల అభివృద్ధి, విద్యార్థుల సామర్థ్యాలపైన మంచి చర్చ జరిగేందుకు అవకాశం ఏర్పడింది. నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా భామినిలోని ఆదర్శ పాఠశాలలో జరిగే సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి లోకేశ్‌ సహా పలువురు మంత్రులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులతో సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేటలోని కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌  విద్యార్థులతో మాట్లాడారు. ఈ బృహత్‌ కార్యక్రమంలో విద్యాశాఖ అధికారులు పిల్లల జవాబు పత్రాలు, హోలిస్టిక్‌ ప్రోగ్రెస్‌ కార్డులు తల్లిదండ్రులకు అందజేశారు. దీంతో పిల్లల చదువులు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో తెలుసుకునే వీలుంటుందని విద్యాశాఖ తెలిపింది. ప్రస్తుతం మెగా పీటీఎం సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

CM CHANDRABABU IN MEGA PTM
PTM PROGRAM AT BHAMINI
CM AND LOKESH IN MEGA PTM
MEGA PTM PROGRAM LIVE
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

