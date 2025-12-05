LIVE : భామినిలోని ఆదర్శ పాఠశాలలో మెగా పీటీఎం - హాజరైన సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - MEGA PTM PROGRAM LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 11:26 AM IST
CM Chandrababu participated in Mega PTM Program At Parvathipuram LIVE : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒకేసారి ఉపాధ్యాయులు-తల్లిదండ్రుల బృహత్ సమావేశాలు(మెగా పీటీఎం) నిర్వహించేందుకు శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రజాప్రతినిధులు, పూర్వ విద్యార్థులు, దాతలను సైతం ఈ సమావేశానికి ఆహ్వానిస్తున్నారు. దీంతో పాఠశాల అభివృద్ధి, విద్యార్థుల సామర్థ్యాలపైన మంచి చర్చ జరిగేందుకు అవకాశం ఏర్పడింది. నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా భామినిలోని ఆదర్శ పాఠశాలలో జరిగే సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి లోకేశ్ సహా పలువురు మంత్రులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులతో సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేటలోని కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ విద్యార్థులతో మాట్లాడారు. ఈ బృహత్ కార్యక్రమంలో విద్యాశాఖ అధికారులు పిల్లల జవాబు పత్రాలు, హోలిస్టిక్ ప్రోగ్రెస్ కార్డులు తల్లిదండ్రులకు అందజేశారు. దీంతో పిల్లల చదువులు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో తెలుసుకునే వీలుంటుందని విద్యాశాఖ తెలిపింది. ప్రస్తుతం మెగా పీటీఎం సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
