LIVE: గుంటూరులో సరస్‌ మేళా - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU LIVE

SARAS Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 4:04 PM IST

CM Chandrababu Participated in Festival Program Live: గుంటూరులో జాతీయస్థాయి సరస్‌ మేళాకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. 10 రోజులపాటు జరిగే ప్రదర్శనను సీఎం చంద్రబాబు నేడు ప్రారంభించనున్నారు. వివిధ రాష్ట్రాల డ్వాక్రా మహిళలు, హస్త కళాకారులు తమ ఉత్పత్తుల ప్రదర్శనకు సిద్ధమయ్యారు. మహిళల్లో మార్కెటింగ్‌పై అవగాహన పెంచేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. డ్వాక్రా మహిళలకు ఆర్థికంగా చేయూత ఇచ్చేందుకు వారు తయారు చేసిన వస్తువులు, ఉత్పత్తులకు మార్కెటింగ్ కల్పించే లక్ష్యంతో కేంద్ర - రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సరస్‌ మేళా నిర్వహిస్తున్నాయి. సేల్‌ ఆఫ్‌ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ రూరల్‌ ఆర్టిసన్స్‌ (SARAS) పేరిట నిర్వహించే మేళాకు ఈసారి గుంటూరు వేదికైంది. నల్లపాడు రోడ్డులో సరస్‌ మేళాకు భారీగా ఏర్పాట్లు చేశారు. సంక్రాంతికి సొంతూళ్లకు వచ్చే వారిని ఆకట్టుకునేలా సరస్‌ మేళాలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. రోజూ సాయంత్రం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నారు. ఫుడ్ కోర్టులు, చిన్నారుల కోసం అమ్యూజ్‌మెంట్‌ పార్కు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యక్షప్రసారం మీకోసం.

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

