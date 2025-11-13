ETV Bharat / Videos

LIVE: విశాఖలో ఎకనమిక్ రీజయన్ సదస్సులో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 6:30 PM IST

Updated : November 13, 2025 at 7:13 PM IST

CM CBN Participated in Economic Region Conference Live: విశాఖలో ఎకనమిక్ రీజయన్ సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. అంతకముందు విశాఖలోని నోవాటెల్‌లో నిర్వహించిన ఇండియా - యూరప్‌ బిజినెస్‌ సమావేశంలో పాల్గొన్న సీఎం సాంకేతిక రంగంలో కొత్త ఆవిష్కరణలను అందిపుచ్చుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా ఐటీలో భారతీయులదే కీలకపాత్ర అని పేర్కొన్నారు. ఇండియా-యూరప్‌ మధ్య సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయని సీఎం చెప్పారు. అమరావతిలో క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌ సెంటర్‌ అందుబాటులోకి రానుందని ఇంక పెట్టుబడులకు వచ్చేవారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో కూడా ఏపీ ముందుందని అలానే గ్రీన్‌ ఎనర్జీ రంగంలో కూడా పెట్టుబడులు రానున్నాయని వివరించారు. స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ విధానంలో ముందుకెళ్తున్నామని అన్నారు. రాష్ట్రంలో పోర్టులతో పాటు రైల్వే అనుసంధానానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఏపీలో నైపుణ్యం ఉన్న యువత అందుబాటులో ఉన్నారని కొత్త ఆలోచనలతో వినూత్న ఆవిష్కరణలు చేయడంతో వారు ముందున్నారని అన్నారు. ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టండి అనుమతుల్లో ఎలాంటి జాప్యం ఉండదని 45 రోజుల్లోనే అనుమతులు మంజూరు చేసి త్వరితగతిన ఉత్పత్తికి ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నాని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

Last Updated : November 13, 2025 at 7:13 PM IST

CM CHANDRABABU LIVE
ECONOMIC REGION CONFERENCE IN LIVE
CHANDRABABU IN ECONOMIC CONFERENCE
విశాఖలో ఎకనమిక్ రీజయన్ సదస్సు
CM CHANDRABABU LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

