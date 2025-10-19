ETV Bharat / Videos

LIVE: పున్నమి ఘాట్‌లో దీపావళి వేడుకలు - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - PUNNAMI GHAT DIWALI CELEBRATIONS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 7:49 PM IST

CM Chandrababu Participated in Diwali Celebrations at Punnami Ghat : రాష్ట్ర ప్రజలకు సీఎం చంద్రబాబు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దీపాన్ని పరబ్రహ్మగా భావించే పవిత్ర దినం దీపావళిగా వర్ణించారు. నరకాసురుడు అనే రాక్షసుడిని వధించిన రోజే దీపావళి అన్నారు. చీకట్లను పారదోలి వెలుగులు తీసుకొచ్చే పండుగ దీపావళిగా తెలిపారు. ఈ దీపావళి ప్రజల జీవితాల్లో మరిన్ని వెలుగులు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించారు. రాష్ట్రం ప్రగతితో ప్రకాశించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నా అని తెలిపారు. అయితే చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా జరుపుకునే దీపావళి పండుగకు సంబంధించి అనేక పురాణ కథలు ఉన్నాయి. నరకాసురుడిని శ్రీకృష్ణుడు సంహరించడం, రావణ సంహారం తరువాత శ్రీరాముడు అయోధ్యకు తిరిగి రావడం, లక్ష్మీదేవి ఆవిర్భావం. పాండవులు అజ్ఞాతవాసం నుంచి పునరాగమనం ఇవన్నీ కూడా దీపావళి పండుగతో ముడిపడి ఉన్నవే! దీపావళి ప్రధానంగా దీపాల పండుగ! ఈ రోజు దీపాన్ని లక్ష్మీదేవిగా భావించి పూజించడం సంప్రదాయం. ప్రస్తుతం విజయవాడ పున్నమి ఘాట్‌లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం మీకోసం. 

DIWALI CELEBRATIONS AT PUNNAMI GHAT
CM CHANDRABABU AT PUNNAMI GHAT
CM CBN AT DIWALI CELEBRATIONS LIVE
DIWALI CELEBRATIONS LIVE
PUNNAMI GHAT DIWALI CELEBRATIONS

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

