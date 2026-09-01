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Live: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పింఛన్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

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పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పింఛన్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 12:01 PM IST

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Updated : September 1, 2026 at 2:02 PM IST

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CM Chandrababu West Godavari Tour : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఉదయం అమరావతి నుంచి బయల్దేరి మొగల్తూరుకు సీఎం చంద్రబాబు చేరుకున్నారు. ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. అనంతరం నర్సాపురం చేరుకుని, గోదావరి గట్టు సమీపంలోని 2,3 వార్డులతో పాటు పొన్నపల్లిలో లబ్ధిదారుల ఇళ్లకు స్వయంగా వెళ్లారు. వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు పింఛన్ డబ్బులను అందజేసి వారి యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత మొగల్తూరులో ఏర్పాటు చేసిన ప్రజావేదిక బహిరంగ సభకు సీఎం హాజరయ్యారు. ఈ భేటీలో స్థానిక రాజకీయాలు, అభివృద్ధి పనులపై దిశా నిర్దేశం చేశారు. ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలపై ప్రసంగించారు. అనంతరం జిల్లా పార్టీ కేడర్ సమావేశంలోనూ సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. సాయంత్రం సీఎం అమరావతికి చేరుకోనున్నారు. ప్రస్తుతం మొగల్తూరులోని పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

CM Chandrababu West Godavari Tour : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఉదయం అమరావతి నుంచి బయల్దేరి మొగల్తూరుకు సీఎం చంద్రబాబు చేరుకున్నారు. ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. అనంతరం నర్సాపురం చేరుకుని, గోదావరి గట్టు సమీపంలోని 2,3 వార్డులతో పాటు పొన్నపల్లిలో లబ్ధిదారుల ఇళ్లకు స్వయంగా వెళ్లారు. వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు పింఛన్ డబ్బులను అందజేసి వారి యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత మొగల్తూరులో ఏర్పాటు చేసిన ప్రజావేదిక బహిరంగ సభకు సీఎం హాజరయ్యారు. ఈ భేటీలో స్థానిక రాజకీయాలు, అభివృద్ధి పనులపై దిశా నిర్దేశం చేశారు. ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలపై ప్రసంగించారు. అనంతరం జిల్లా పార్టీ కేడర్ సమావేశంలోనూ సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. సాయంత్రం సీఎం అమరావతికి చేరుకోనున్నారు. ప్రస్తుతం మొగల్తూరులోని పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : September 1, 2026 at 2:02 PM IST

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TAGGED:

CM CHANDRABABU WEST GODAVARI TOUR
CM CHANDRABABU LIVE
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CM CHANDRABABU LIVE

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