LIVE : నెల్లూరు జిల్లాలో పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CHANDRABABU PENSIONS DISTRIBUTION
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 12:15 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 1:42 PM IST
CM Chandrababu Pension Distribution Program Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు నెల్లూరు జిల్లాలో పర్యటించారు. ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల పంపిణీలో భాగంగా ఉదయం అమరావతి నుంచి బయలుదేరి 11 గంటల సమయంలో ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలోని వింజమూరు చేరుకుంటారు. వింజమూరులోని ఉత్తర ఎస్సీ కాలనీలో ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లు పంపిణీని చేపడతారు. లబ్ధిదారుల యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకుంటారు. అనంతరం పాతూరు ట్యాంక్ బండ్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొంటారు. మధ్యాహ్నం ఉదయగిరి నియోజకవర్గ టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలతో సమావేశమవుతారు. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లను ఇప్పటికే పూర్తి చేయగా, స్థానిక ఎమ్మెల్యే కాకర్ల సురేష్తో కలిసి కలెక్టర్ హిమాన్షుశుక్ల్లా, ఎస్పీ అజిత వేజెండ్ల మంగళవారం పరిశీలించారు. కార్యక్రమం పూర్తయ్యే వరకు అధికారులంతా బాధ్యతగా విధులు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. పారిశుద్ధ్య పనులు పక్కాగా ఉండాలని, తాగునీటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూడాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు. ప్రొటోకాల్ మేరకు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.
