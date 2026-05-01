LIVE: కృష్ణాజిల్లాలో పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CHANDRABABU KRISHNA DIST TOUR LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 11:40 AM IST|
Updated : May 1, 2026 at 1:04 PM IST
CM Chandrababu Krishna District Tour Live : సీఎం చంద్రబాబు కృష్ణా జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. పామర్రు నియోజకవర్గం పమిడిముక్కల్లో పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల లబ్ధిదారులతో మాట్లాడారు. వారి కష్టసుఖాలను స్వయంగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. మే డేను పురస్కరించుకుని భవన నిర్మాణ కార్మికులతో సమావేశమయ్యారు. గుడ్లవల్లేరులో నిర్మించిన ఎల్.వి. ప్రసాద్ కంటి ఆసుపత్రిని సైతం సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. మే డే సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు కార్మికులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రతి శ్రామికుడికి గౌరవం ఇవ్వడం మన కర్తవ్యమని సీఎం చంద్రబాబు ఈ సందర్బంగా పేర్కొన్నారు. శ్రామికుల హక్కులను గుర్తించే చరిత్రాత్మక దినోత్సవం మే డే అని అన్నారు. కార్మికులు, కర్షకులు కలిసి నడిస్తేనే దేశం ప్రగతి పథంలో వెళ్తుందన్నారు. కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం ప్రణాళికాబద్ధంగా ఆలోచిస్తోందని తెలియజేశారు. కార్మికుల కోసం ఎన్నో సంక్షేమ, అభివృద్ధి పథకాలు అమలు చేస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు ప్రజలందరికీ వివరించారు.
CM Chandrababu Krishna District Tour Live : సీఎం చంద్రబాబు కృష్ణా జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. పామర్రు నియోజకవర్గం పమిడిముక్కల్లో పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల లబ్ధిదారులతో మాట్లాడారు. వారి కష్టసుఖాలను స్వయంగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. మే డేను పురస్కరించుకుని భవన నిర్మాణ కార్మికులతో సమావేశమయ్యారు. గుడ్లవల్లేరులో నిర్మించిన ఎల్.వి. ప్రసాద్ కంటి ఆసుపత్రిని సైతం సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. మే డే సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు కార్మికులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రతి శ్రామికుడికి గౌరవం ఇవ్వడం మన కర్తవ్యమని సీఎం చంద్రబాబు ఈ సందర్బంగా పేర్కొన్నారు. శ్రామికుల హక్కులను గుర్తించే చరిత్రాత్మక దినోత్సవం మే డే అని అన్నారు. కార్మికులు, కర్షకులు కలిసి నడిస్తేనే దేశం ప్రగతి పథంలో వెళ్తుందన్నారు. కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం ప్రణాళికాబద్ధంగా ఆలోచిస్తోందని తెలియజేశారు. కార్మికుల కోసం ఎన్నో సంక్షేమ, అభివృద్ధి పథకాలు అమలు చేస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు ప్రజలందరికీ వివరించారు.