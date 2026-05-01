LIVE: కృష్ణాజిల్లాలో పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CHANDRABABU KRISHNA DIST TOUR LIVE

CM Chandrababu Krishna District Tour Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 11:40 AM IST

Updated : May 1, 2026 at 1:04 PM IST

CM Chandrababu Krishna District Tour Live : సీఎం చంద్రబాబు కృష్ణా జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. పామర్రు నియోజకవర్గం పమిడిముక్కల్లో పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల లబ్ధిదారులతో మాట్లాడారు. వారి కష్టసుఖాలను స్వయంగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. మే డేను పురస్కరించుకుని భవన నిర్మాణ కార్మికులతో సమావేశమయ్యారు. గుడ్లవల్లేరులో నిర్మించిన ఎల్‌.వి. ప్రసాద్ కంటి ఆసుపత్రిని సైతం సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. మే డే సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు కార్మికులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రతి శ్రామికుడికి గౌరవం ఇవ్వడం మన కర్తవ్యమని సీఎం చంద్రబాబు ఈ సందర్బంగా పేర్కొన్నారు. శ్రామికుల హక్కులను గుర్తించే చరిత్రాత్మక దినోత్సవం మే డే అని అన్నారు. కార్మికులు, కర్షకులు కలిసి నడిస్తేనే దేశం ప్రగతి పథంలో వెళ్తుందన్నారు. కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం ప్రణాళికాబద్ధంగా ఆలోచిస్తోందని తెలియజేశారు. కార్మికుల కోసం ఎన్నో సంక్షేమ, అభివృద్ధి పథకాలు అమలు చేస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు ప్రజలందరికీ వివరించారు. 

ఇలాంటి కథనాలు

ASSEMBLY_ELECTION_EXIT_POLLS

LIVE: ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్స్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

April 29, 2026 at 6:44 PM IST
TDP New Executive committee concluding session LIVE

LIVE: టీడీపీ నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణస్వీకార ముగింపు కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

April 29, 2026 at 5:23 PM IST
Telugu Desam Party New Executive Committee Swearing-in Ceremony LIVE

తెలుగుదేశం నూతన కార్యవర్గ కమిటీ ప్రమాణ స్వీకారం- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

April 29, 2026 at 9:48 AM IST
CM Chandrababu Lay Foundation Stone for Google Data Center live

LIVE : విశాఖలో 'గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్‌'కు శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్షప్రసారం

April 28, 2026 at 9:32 AM IST

