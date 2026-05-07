Live: సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సు-ప్రత్యక్షప్రసారం - DISTRICT COLLECTOR CONFERENCE LIVE

CM Chandrababu Participated in Collectors Conference at Guntur District (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 10:13 AM IST

CM Chandrababu Participated in Collectors Conference : రాష్ట్ర సచివాలయంలోని ఐదో బ్లాక్‌లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేటి నుంచి రెండు రోజుల పాటు కలెక్టర్ల సదస్సు జరుగుతుంది. మొదటిరోజు స్వర్ణాంధ్ర 2047 పది సూత్రాల్లో భాగంగా పేదరిక నిర్మూలన, నైపుణ్యాభివృద్ధి, జలభద్రత, వ్యవసాయంలో టెక్నాలజీ, జీఎస్‌డీపీలో జిల్లాలవారీ సాధించిన లక్ష్యాల పై చర్చిస్తున్నారు. డిజిటల్‌ గవర్నెన్స్‌ అమల్లో భాగంగా ఈ-ఆఫీస్, ఫైళ్ల పరిష్కారం, డేటా డ్రైవెన్‌ గవర్నెన్స్, పెట్టుబడి ప్రతిపాదనల గ్రౌండింగ్‌పై సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. 

రెండో రోజు ప్రజారోగ్యం, సంక్షేమ పథకాలు, సూపర్‌ సిక్స్‌ అమలు, తాగునీటి ప్రణాళికలు, భూపరిపాలన, రెవెన్యూశాఖల పనితీరు, విద్య, ఉపాధి అవకాశాలపై చర్చిస్తున్నారు. సాయంత్రం శాంతిభద్రతలపై డీజీపీ ప్రజెంటేషన్‌ ఇస్తున్నారు. జిల్లా ఎస్పీలు దీనికి హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం సీసీఎల్‌ఏ స్వాగతోపన్యాసంతో ప్రారంభమయ్యే సదస్సులో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్, ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్, రెవెన్యూశాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్‌ ప్రసంగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం నేటి కలెక్టర్ల సదస్సు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

