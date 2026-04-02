LIVE : అమరావతి రైతులతో కలిసి సంబరాల్లో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CELEBRATIONS IN AMARAVATI LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 4:08 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 7:30 PM IST
Celebrations in Amaravati Live : ఆంధ్రుల కల అయిన రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధ హామీలో కీలక ముందడుగు పడింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లు పార్లమెంట్ ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో రాజధాని అమవతిలో సంబరాలు మొదలయ్యాయి. అమరావతికి పార్లమెంటులో ఆమోదం తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంబరాలకు కూటమి పార్టీలు పిలుపు నిచ్చాయి. అందులో భాగంగా అమరావతి రైతులు, ప్రజలతో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. మిఠాయిలు తినిపించుకొని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. బాణసంచా కాల్చి రైతులు హర్షం వెలిబుచ్చారు. అంతకుముందు అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లు రాజ్యసభలో ఆమోదం పొందిన సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాజధాని అమరావతిలో పర్యటించారు. ఉద్దండరాయునిపాలెంలో రాజధాని అమరావతికి 2015లో ప్రధాని మోదీ శంకుస్థాపన చేసిన ప్రాంతానికి చంద్రబాబు వెళ్లారు. నీరు-మట్టి ఉంచిన పవిత్ర ప్రాంతానికి వెళ్లి అక్కడ కొద్దిసేపు గడిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు, కూటమి పార్టీల నేతలు పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుతం రాజధాని అమరావతిలో రైతులు, ప్రజలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
