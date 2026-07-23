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Live: 'ఏపీ పోలీస్ రిట్రీట్ 2026' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - ఏపీ పోలీస్ రిట్రీట్ 2026

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AP Police Retreat 2026 programme (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 7:12 PM IST

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AP Police Retreat 2026 programme Live : ఎన్టీఆర్ జిల్లా విజయవాడలోని డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కళావేదిక వద్ద జరుగుతున్న "ఏపీ పోలీస్ రిట్రీట్ 2026" కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొన్నారు. మారిపోతున్న నేరాల స్వభావం, ఎదుర్కోవడంలో తలెత్తుతున్న సవాళ్లు, వాటిని అధిగమించేందుకు సాంకేతికపరంగా, సంస్థాగతంగా తేవాల్సిన సంస్కరణలపై చర్చించేందుకు ‘ఫ్యూచర్‌ రెడీ ఏపీ పోలీస్‌-రిట్రీట్‌’ పేరిట రాష్ట్ర క్యాడర్‌కు చెందిన ఐపీఎస్‌లంతా మేధోమథనం చేపట్టారు. విజయవాడలోని డా.బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కళావేదికలో సదస్సు నిర్వహించారు. ఆరు అంశాలపై సీనియర్ అధికారుల నేతృత్వంలో 6 వర్కింగ్ గ్రూపులు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బృందాలు రెండు రోజులు సమగ్రంగా చర్చించాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితి, దానికి సంబంధించిన డేటా, భవిష్యత్తులో అనుసరించాల్సిన కార్యాచరణను ఖరారు చేశారు. వీటికి సంబంధించిన ప్రజంటేషన్​ను సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఏపీ పోలీస్ రిట్రీట్ 2026 కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.  

AP Police Retreat 2026 programme Live : ఎన్టీఆర్ జిల్లా విజయవాడలోని డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కళావేదిక వద్ద జరుగుతున్న "ఏపీ పోలీస్ రిట్రీట్ 2026" కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొన్నారు. మారిపోతున్న నేరాల స్వభావం, ఎదుర్కోవడంలో తలెత్తుతున్న సవాళ్లు, వాటిని అధిగమించేందుకు సాంకేతికపరంగా, సంస్థాగతంగా తేవాల్సిన సంస్కరణలపై చర్చించేందుకు ‘ఫ్యూచర్‌ రెడీ ఏపీ పోలీస్‌-రిట్రీట్‌’ పేరిట రాష్ట్ర క్యాడర్‌కు చెందిన ఐపీఎస్‌లంతా మేధోమథనం చేపట్టారు. విజయవాడలోని డా.బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కళావేదికలో సదస్సు నిర్వహించారు. ఆరు అంశాలపై సీనియర్ అధికారుల నేతృత్వంలో 6 వర్కింగ్ గ్రూపులు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ బృందాలు రెండు రోజులు సమగ్రంగా చర్చించాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితి, దానికి సంబంధించిన డేటా, భవిష్యత్తులో అనుసరించాల్సిన కార్యాచరణను ఖరారు చేశారు. వీటికి సంబంధించిన ప్రజంటేషన్​ను సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఏపీ పోలీస్ రిట్రీట్ 2026 కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.  

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TAGGED:

CHANDRABABU LIVE
AP POLICE RETREAT 2026
CM CHANDRABABU AT NTR DISTRICT
ఏపీ పోలీస్ రిట్రీట్ 2026
CM CHANDRABABU LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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