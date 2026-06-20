LIVE: లింగంగుంట్లలో 'స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర' - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CHANDRABABU PALNADU DISTRICT TOUR
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 4:39 PM IST|
Updated : June 20, 2026 at 6:20 PM IST
Chandrababu Palnadu District Tour : సీఎం చంద్రబాబు పల్నాడు జిల్లాలో 'స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. చిలకలూరిపేట మండలం లింగంగుంట్లకు చేరుకున్న ఆయన అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. అంగన్వాడీలకు ఇండక్షన్ స్టవ్లను పంపిణీ చేశారు. అనంతరం రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. లింగంగుంట్లలో ప్రకృతి వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని సందర్శించిన సీఎం, గానుగ ఎక్కి వేరుశెనగ, కొబ్బరినూనె ఉత్పత్తిని పరిశీలించారు. వ్యవసాయ క్షేత్రంలో రైతులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ప్రకృతి వ్యవసాయ క్షేత్రంలో సీఎం చంద్రబాబు విత్తనాలు నాటారు. ఆ తర్వాత టీడీపీ కార్యకర్తలు, నేతలతో సమావేశమయ్యారు. ఆ తర్వాత ప్రజావేదిక సభకు చేరుకున్నారు. ముందుగా పశ్చిమబెంగాల్ రాష్ట్రం నుంచి ప్రధాని మోదీ పీఎం కిసాన్ యోజన నగదు విడుదల చేస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రజావేదిక వద్ద ఏర్పాటు చేసిన తెరపై ప్రత్యక్ష ప్రసారం తిలకించారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటన సందర్భంగా ఎక్కడా ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావు లేకుండా అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేశారు. మరోవైపు పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
Chandrababu Palnadu District Tour : సీఎం చంద్రబాబు పల్నాడు జిల్లాలో 'స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. చిలకలూరిపేట మండలం లింగంగుంట్లకు చేరుకున్న ఆయన అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. అంగన్వాడీలకు ఇండక్షన్ స్టవ్లను పంపిణీ చేశారు. అనంతరం రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. లింగంగుంట్లలో ప్రకృతి వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని సందర్శించిన సీఎం, గానుగ ఎక్కి వేరుశెనగ, కొబ్బరినూనె ఉత్పత్తిని పరిశీలించారు. వ్యవసాయ క్షేత్రంలో రైతులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ప్రకృతి వ్యవసాయ క్షేత్రంలో సీఎం చంద్రబాబు విత్తనాలు నాటారు. ఆ తర్వాత టీడీపీ కార్యకర్తలు, నేతలతో సమావేశమయ్యారు. ఆ తర్వాత ప్రజావేదిక సభకు చేరుకున్నారు. ముందుగా పశ్చిమబెంగాల్ రాష్ట్రం నుంచి ప్రధాని మోదీ పీఎం కిసాన్ యోజన నగదు విడుదల చేస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రజావేదిక వద్ద ఏర్పాటు చేసిన తెరపై ప్రత్యక్ష ప్రసారం తిలకించారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటన సందర్భంగా ఎక్కడా ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావు లేకుండా అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేశారు. మరోవైపు పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.