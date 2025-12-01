LIVE: ఏలూరు జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM CHANDRABABU ELURU VISIT LIVE
ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 12:47 PM IST
Updated : December 1, 2025 at 12:56 PM IST
CM Chandrababu Eluru District Tour Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఏలూరు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం ఉంగుటూరు మండలం గొల్లగూడెం, నల్లమాడ, గోపీనాథపట్నంలోని పలు కార్యక్రమాలకు హాజరయ్యారు. గోపీనాథపట్నంలో ఎన్టీఆర్ భరోసా సామాజిక పింఛన్ల పంపిణీలో పాల్గొన్నారు. గుడ్ల నాగలక్ష్మి అనే మహిళకు పింఛను అందించారు. నల్లమాడలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో పాల్గొననున్నారు. బహిరంగ సభ అనంతరం గొల్లగూడెంలో పార్టీ కార్యకర్తలతో సీఎం సమావేశమయ్యారు.
ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో మంత్రులు నారాయణ, ఆనం అన్ని ప్రాంతాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు. ప్రాణ, ఆస్తినష్టం జరగకుండా చర్యలకు ఆదేశించారు. విద్యాశాఖ అధికారులు విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. జిల్లాలోని జలాశయాలు, రిజర్వాయర్లు, చెరువులు నిండుకుండల్లా మారాయి. కృష్ణపట్నం పోర్టులో మూడో నెంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. సముద్రంలో అలల ఉద్ధృతి పెరుగుతుంది. సీఎం చంద్రబాబు మంత్రులు, అధికారులతో గంటకోసారి సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సీఎం చంద్రబాబు నెల్లూరు జిల్లా ప్రర్యటన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
