ETV Bharat / Videos

LIVE: ఏలూరు జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM CHANDRABABU ELURU VISIT LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 12:47 PM IST

|

Updated : December 1, 2025 at 12:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Eluru District Tour Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఏలూరు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం ఉంగుటూరు మండలం గొల్లగూడెం, నల్లమాడ, గోపీనాథపట్నంలోని పలు కార్యక్రమాలకు హాజరయ్యారు. గోపీనాథపట్నంలో ఎన్టీఆర్ భరోసా సామాజిక పింఛన్ల పంపిణీలో పాల్గొన్నారు. గుడ్ల నాగలక్ష్మి అనే మహిళకు పింఛను అందించారు. నల్లమాడలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో పాల్గొననున్నారు. బహిరంగ సభ అనంతరం గొల్లగూడెంలో పార్టీ కార్యకర్తలతో సీఎం సమావేశమయ్యారు.

ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో మంత్రులు నారాయణ, ఆనం అన్ని ప్రాంతాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు. ప్రాణ, ఆస్తినష్టం జరగకుండా చర్యలకు ఆదేశించారు. విద్యాశాఖ అధికారులు విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. జిల్లాలోని జలాశయాలు, రిజర్వాయర్లు, చెరువులు నిండుకుండల్లా మారాయి. కృష్ణపట్నం పోర్టులో మూడో నెంబర్‌ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. సముద్రంలో అలల ఉద్ధృతి పెరుగుతుంది. సీఎం చంద్రబాబు మంత్రులు, అధికారులతో గంటకోసారి సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సీఎం చంద్రబాబు నెల్లూరు జిల్లా ప్రర్యటన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

CM Chandrababu Eluru District Tour Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఏలూరు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం ఉంగుటూరు మండలం గొల్లగూడెం, నల్లమాడ, గోపీనాథపట్నంలోని పలు కార్యక్రమాలకు హాజరయ్యారు. గోపీనాథపట్నంలో ఎన్టీఆర్ భరోసా సామాజిక పింఛన్ల పంపిణీలో పాల్గొన్నారు. గుడ్ల నాగలక్ష్మి అనే మహిళకు పింఛను అందించారు. నల్లమాడలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో పాల్గొననున్నారు. బహిరంగ సభ అనంతరం గొల్లగూడెంలో పార్టీ కార్యకర్తలతో సీఎం సమావేశమయ్యారు.

ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో మంత్రులు నారాయణ, ఆనం అన్ని ప్రాంతాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు. ప్రాణ, ఆస్తినష్టం జరగకుండా చర్యలకు ఆదేశించారు. విద్యాశాఖ అధికారులు విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు. జిల్లాలోని జలాశయాలు, రిజర్వాయర్లు, చెరువులు నిండుకుండల్లా మారాయి. కృష్ణపట్నం పోర్టులో మూడో నెంబర్‌ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. సముద్రంలో అలల ఉద్ధృతి పెరుగుతుంది. సీఎం చంద్రబాబు మంత్రులు, అధికారులతో గంటకోసారి సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సీఎం చంద్రబాబు నెల్లూరు జిల్లా ప్రర్యటన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : December 1, 2025 at 12:56 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM CHANDRABABU LIVE
CM IN PENSION DISTRIBUTION
CM ELURU DISTRICT TOUR LIVE
ఏలూరు జిల్లాలో చంద్రబాబు
CM CHANDRABABU ELURU VISIT LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Lok Sabha Winter Sessions Live 2025

LIVE: పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

December 1, 2025 at 11:04 AM IST
Rajyasabha Sessions Live

LIVE : రాజ్యసభ సమావేశాలు మొదటి రోజు ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 1, 2025 at 11:03 AM IST
Parthasarathy_on_Cabinet_Decisions

LIVE: కేబినెట్ ఆమోదించిన నిర్ణయాలపై మంత్రి పార్థసారథి ప్రెస్​మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 28, 2025 at 6:46 PM IST
Nirmala Sitharaman Lays Foundation Stone For Bank Buildings in Amaravati LIVE

LIVE : అమరావతిలో బ్యాంకులు - బీమా సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాలు శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

November 28, 2025 at 10:07 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.