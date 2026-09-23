తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నారా భువనేశ్వరి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 6:20 PM IST
Nara Bhuvaneswari visits Tirumala : ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సతీమణి నారా భువనేశ్వరి తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. మంగళవారం తిరుమల చేరుకున్న ఆమె గాయత్రి అతిథి గృహంలో బస చేశారు. స్వామివారి దర్శనార్థం ఆమె వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్ గుండా ఆలయంలోకి వెళ్లారు. ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న నారా భువనేశ్వరికి టీటీడీ అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి సాదరంగా ఆహ్వానించి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు.
అనంతరం ఆమె ఆనంద నిలయంలో కొలువై ఉన్న శ్రీవారి మూలవిరాట్టును భక్తిశ్రద్ధలతో దర్శించుకున్నారు. స్వామివారికి తన మొక్కులు చెల్లించుకుని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలు చేశారు. దర్శనానంతరం ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపానికి నారా భువనేశ్వరి చేరుకున్నారు. అక్కడ వేద పండితులు ఆమెకు సంప్రదాయబద్ధంగా ఆశీర్వచనం అందించారు. అనంతరం టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర, అదనపు ఈవోలు కలిసి ఆమెకు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. అలాగే శ్రీవారి సుందరమైన చిత్రపటాన్ని ఆమెకు బహూకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు టీటీడీ అధికారులు పాల్గొన్నారు. భువనేశ్వరి పర్యటనతో ఆలయం వద్ద భద్రత కట్టుదిట్టం చేశారు.
Nara Bhuvaneswari visits Tirumala : ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సతీమణి నారా భువనేశ్వరి తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. మంగళవారం తిరుమల చేరుకున్న ఆమె గాయత్రి అతిథి గృహంలో బస చేశారు. స్వామివారి దర్శనార్థం ఆమె వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్ గుండా ఆలయంలోకి వెళ్లారు. ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న నారా భువనేశ్వరికి టీటీడీ అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి సాదరంగా ఆహ్వానించి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు.
అనంతరం ఆమె ఆనంద నిలయంలో కొలువై ఉన్న శ్రీవారి మూలవిరాట్టును భక్తిశ్రద్ధలతో దర్శించుకున్నారు. స్వామివారికి తన మొక్కులు చెల్లించుకుని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలు చేశారు. దర్శనానంతరం ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపానికి నారా భువనేశ్వరి చేరుకున్నారు. అక్కడ వేద పండితులు ఆమెకు సంప్రదాయబద్ధంగా ఆశీర్వచనం అందించారు. అనంతరం టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర, అదనపు ఈవోలు కలిసి ఆమెకు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. అలాగే శ్రీవారి సుందరమైన చిత్రపటాన్ని ఆమెకు బహూకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు టీటీడీ అధికారులు పాల్గొన్నారు. భువనేశ్వరి పర్యటనతో ఆలయం వద్ద భద్రత కట్టుదిట్టం చేశారు.