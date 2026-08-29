ETV Bharat / Videos

గిరిపుత్రుల ఆప్యాయత - ఉత్సాహభరితంగా సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
అరకులో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - థింసా నృత్యాలతో గిరిజనుల ఘనస్వాగతం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 8:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu visit Gannem Panchayat : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా గన్నెం పంచాయతీ ఆర్కే నగర్‌లో గిరిపుత్రుల ఆప్యాయత మధ్య సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన ఉత్సాహభరితంగా సాగింది. హెలికాప్టర్​లో అరకు నియోజకవర్గం గన్నెల కూడలి వద్ద హెలిప్యాడ్​కు చేరుకున్న సీఎంకు మంత్రి సంధ్యారాణి, స్థానిక అధికారులు ఘనస్వాగతం పలికారు. గిరిజన చిన్నారులు థింసా నృత్యాలతో సాదరంగా ఆహ్వానం పలికారు. గన్నెల పంచాయతీలోని ఆర్​.కే నగర్‌కు కాన్వాయ్ ద్వారా చేరుకున్న సీఎం అక్కడ నేరుగా ప్రజలతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. తల్లికి వందనం, స్త్రీశక్తి, అన్నదాత సుఖీభవ వంటి పథకాలు అందుతున్న తీరును గ్రామస్థులు సీఎంకు వివరించారు. గిరిపుత్రులు వైద్య విద్య చదివే ప్రయత్నంలో ఉన్నారని తెలుసుకొని సీఎం సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం గిరిజన తల్లులు చేస్తున్న ప్రయత్నాలను అభినందించారు. ఇద్దరు గర్భిణీలతో సీఎం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. అదే సమయంలో గర్భిణీకి సంజీవని కాల్‌సెంటర్ నుంచి ఫోన్‌ రాగా ఆమె సీఎం ఎదుటే ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. సంజీవని కాల్‌సెంటర్ ప్రతినిధి జాగ్రత్తలు చెప్పిన తీరును ప్రత్యక్షంగా విన్న చంద్రబాబు ఆమెను ఫోన్‌లోనే అభినందించారు. మహిళలు గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు భర్తలు అండగా ఉండాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. లేకపోతే తనకు ఫిర్యాదు చేయాలని ఏఎన్​ఎమ్​తో సరదాగా అన్నారు.

CM Chandrababu visit Gannem Panchayat : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా గన్నెం పంచాయతీ ఆర్కే నగర్‌లో గిరిపుత్రుల ఆప్యాయత మధ్య సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన ఉత్సాహభరితంగా సాగింది. హెలికాప్టర్​లో అరకు నియోజకవర్గం గన్నెల కూడలి వద్ద హెలిప్యాడ్​కు చేరుకున్న సీఎంకు మంత్రి సంధ్యారాణి, స్థానిక అధికారులు ఘనస్వాగతం పలికారు. గిరిజన చిన్నారులు థింసా నృత్యాలతో సాదరంగా ఆహ్వానం పలికారు. గన్నెల పంచాయతీలోని ఆర్​.కే నగర్‌కు కాన్వాయ్ ద్వారా చేరుకున్న సీఎం అక్కడ నేరుగా ప్రజలతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. తల్లికి వందనం, స్త్రీశక్తి, అన్నదాత సుఖీభవ వంటి పథకాలు అందుతున్న తీరును గ్రామస్థులు సీఎంకు వివరించారు. గిరిపుత్రులు వైద్య విద్య చదివే ప్రయత్నంలో ఉన్నారని తెలుసుకొని సీఎం సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం గిరిజన తల్లులు చేస్తున్న ప్రయత్నాలను అభినందించారు. ఇద్దరు గర్భిణీలతో సీఎం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. అదే సమయంలో గర్భిణీకి సంజీవని కాల్‌సెంటర్ నుంచి ఫోన్‌ రాగా ఆమె సీఎం ఎదుటే ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. సంజీవని కాల్‌సెంటర్ ప్రతినిధి జాగ్రత్తలు చెప్పిన తీరును ప్రత్యక్షంగా విన్న చంద్రబాబు ఆమెను ఫోన్‌లోనే అభినందించారు. మహిళలు గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు భర్తలు అండగా ఉండాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. లేకపోతే తనకు ఫిర్యాదు చేయాలని ఏఎన్​ఎమ్​తో సరదాగా అన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

GANNEM PANCHAYAT
ALLURI SITARAMA RAJU DISTRICT
ARAKU CONSTITUENCY
PREGNANT WOMEN INTERACTION
CM CHANDRABABU VISIT

ఇలాంటి కథనాలు

Sai Vamsi special interview on Aquaculture

రొయ్యలు, చేపల సాగులో ఇబ్బందులు - పరిష్కారం చూపిన పీహెచ్​డీ విద్యార్థి

August 29, 2026 at 6:23 PM IST
Konaseema Collector About Missing Fishermen

ఏడుగురు మత్య్సకారులు సురక్షితం - వారి అనుభవాలపై డాక్యుమెంటరీ: కలెక్టర్​

August 27, 2026 at 8:22 PM IST
Minister Kolusu Parthasarathy Fires On Jagan

క్యాడర్ చేజారకుండా ఉండేందుకు జగన్​ ఊహాజనిత వ్యాఖ్యలు: మంత్రి పార్థసారథి

August 27, 2026 at 4:52 PM IST
People Celebrations for Veligonda Project

వెలిగొండ కల సాకరమవనున్న వేళ ఊరూరా సంబరాలు

August 27, 2026 at 4:48 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.