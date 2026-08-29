గిరిపుత్రుల ఆప్యాయత - ఉత్సాహభరితంగా సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 8:37 PM IST
CM Chandrababu visit Gannem Panchayat : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా గన్నెం పంచాయతీ ఆర్కే నగర్లో గిరిపుత్రుల ఆప్యాయత మధ్య సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన ఉత్సాహభరితంగా సాగింది. హెలికాప్టర్లో అరకు నియోజకవర్గం గన్నెల కూడలి వద్ద హెలిప్యాడ్కు చేరుకున్న సీఎంకు మంత్రి సంధ్యారాణి, స్థానిక అధికారులు ఘనస్వాగతం పలికారు. గిరిజన చిన్నారులు థింసా నృత్యాలతో సాదరంగా ఆహ్వానం పలికారు. గన్నెల పంచాయతీలోని ఆర్.కే నగర్కు కాన్వాయ్ ద్వారా చేరుకున్న సీఎం అక్కడ నేరుగా ప్రజలతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. తల్లికి వందనం, స్త్రీశక్తి, అన్నదాత సుఖీభవ వంటి పథకాలు అందుతున్న తీరును గ్రామస్థులు సీఎంకు వివరించారు. గిరిపుత్రులు వైద్య విద్య చదివే ప్రయత్నంలో ఉన్నారని తెలుసుకొని సీఎం సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం గిరిజన తల్లులు చేస్తున్న ప్రయత్నాలను అభినందించారు. ఇద్దరు గర్భిణీలతో సీఎం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. అదే సమయంలో గర్భిణీకి సంజీవని కాల్సెంటర్ నుంచి ఫోన్ రాగా ఆమె సీఎం ఎదుటే ఫోన్లో మాట్లాడారు. సంజీవని కాల్సెంటర్ ప్రతినిధి జాగ్రత్తలు చెప్పిన తీరును ప్రత్యక్షంగా విన్న చంద్రబాబు ఆమెను ఫోన్లోనే అభినందించారు. మహిళలు గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు భర్తలు అండగా ఉండాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. లేకపోతే తనకు ఫిర్యాదు చేయాలని ఏఎన్ఎమ్తో సరదాగా అన్నారు.
CM Chandrababu visit Gannem Panchayat : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా గన్నెం పంచాయతీ ఆర్కే నగర్లో గిరిపుత్రుల ఆప్యాయత మధ్య సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన ఉత్సాహభరితంగా సాగింది. హెలికాప్టర్లో అరకు నియోజకవర్గం గన్నెల కూడలి వద్ద హెలిప్యాడ్కు చేరుకున్న సీఎంకు మంత్రి సంధ్యారాణి, స్థానిక అధికారులు ఘనస్వాగతం పలికారు. గిరిజన చిన్నారులు థింసా నృత్యాలతో సాదరంగా ఆహ్వానం పలికారు. గన్నెల పంచాయతీలోని ఆర్.కే నగర్కు కాన్వాయ్ ద్వారా చేరుకున్న సీఎం అక్కడ నేరుగా ప్రజలతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. తల్లికి వందనం, స్త్రీశక్తి, అన్నదాత సుఖీభవ వంటి పథకాలు అందుతున్న తీరును గ్రామస్థులు సీఎంకు వివరించారు. గిరిపుత్రులు వైద్య విద్య చదివే ప్రయత్నంలో ఉన్నారని తెలుసుకొని సీఎం సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం గిరిజన తల్లులు చేస్తున్న ప్రయత్నాలను అభినందించారు. ఇద్దరు గర్భిణీలతో సీఎం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. అదే సమయంలో గర్భిణీకి సంజీవని కాల్సెంటర్ నుంచి ఫోన్ రాగా ఆమె సీఎం ఎదుటే ఫోన్లో మాట్లాడారు. సంజీవని కాల్సెంటర్ ప్రతినిధి జాగ్రత్తలు చెప్పిన తీరును ప్రత్యక్షంగా విన్న చంద్రబాబు ఆమెను ఫోన్లోనే అభినందించారు. మహిళలు గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు భర్తలు అండగా ఉండాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. లేకపోతే తనకు ఫిర్యాదు చేయాలని ఏఎన్ఎమ్తో సరదాగా అన్నారు.