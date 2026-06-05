Live: విశాఖలో పర్యావరణ దినోత్సవంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU VISAKHA LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 10:31 AM IST|
Updated : June 5, 2026 at 11:25 AM IST
CM Chandrababu Visit to Visakha: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు విశాఖలో పర్యటిస్తున్నారు. ఏయూలో ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం కార్యక్రమాన్ని సీఎం నిర్వహించారు. ఏయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల మైదానంలో సీఎం మొక్కలు నాటారు. నెట్ జీరో కార్యక్రమంలో భాగంగా సైకిల్పై ఏయూ నుంచి నోవాటెల్ వరకూ సీఎం చంద్రబాబు ప్రయాణించారు. నోవాటెల్ హోటల్లో విశాఖ ఎకనమిక్ రీజియన్పై సమీక్షలో పాల్గొన్నారు. సీఎం పర్యావరణ దినోత్సవ స్ఫూర్తిని నింపేలా ఈవీ సైకిల్పై సీఎం చంద్రబాబు ర్యాలీ చేశారు. ఆపై సీ ఫుడ్ ఎగుమతుల పై జరిగే జాతీయ స్థాయి వర్క్షాప్కి హాజరయ్యారు. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా పలు కార్యక్రమాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. వర్క్షాప్లో కేంద్ర మంత్రులు రామ్మోహన్నాయుడు, పీయూష్ గోయల్, చిరాగ్ పాశ్వాన్, రాజీవ్ రంజన్ సింగ్, జార్జ్ కురియన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మధ్యాహ్నం వీఈఆర్ సమావేశానికి సీఎం చంద్రబాబు హాజరుకానున్నారు. వర్క్షాపు అనంతరం అమరావతికి సీఎం చంద్రబాబు బయల్దేరనున్నారు.
CM Chandrababu Visit to Visakha: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు విశాఖలో పర్యటిస్తున్నారు. ఏయూలో ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం కార్యక్రమాన్ని సీఎం నిర్వహించారు. ఏయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల మైదానంలో సీఎం మొక్కలు నాటారు. నెట్ జీరో కార్యక్రమంలో భాగంగా సైకిల్పై ఏయూ నుంచి నోవాటెల్ వరకూ సీఎం చంద్రబాబు ప్రయాణించారు. నోవాటెల్ హోటల్లో విశాఖ ఎకనమిక్ రీజియన్పై సమీక్షలో పాల్గొన్నారు. సీఎం పర్యావరణ దినోత్సవ స్ఫూర్తిని నింపేలా ఈవీ సైకిల్పై సీఎం చంద్రబాబు ర్యాలీ చేశారు. ఆపై సీ ఫుడ్ ఎగుమతుల పై జరిగే జాతీయ స్థాయి వర్క్షాప్కి హాజరయ్యారు. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా పలు కార్యక్రమాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. వర్క్షాప్లో కేంద్ర మంత్రులు రామ్మోహన్నాయుడు, పీయూష్ గోయల్, చిరాగ్ పాశ్వాన్, రాజీవ్ రంజన్ సింగ్, జార్జ్ కురియన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మధ్యాహ్నం వీఈఆర్ సమావేశానికి సీఎం చంద్రబాబు హాజరుకానున్నారు. వర్క్షాపు అనంతరం అమరావతికి సీఎం చంద్రబాబు బయల్దేరనున్నారు.