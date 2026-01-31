LIVE: చిత్తూరు జిల్లా శాంతిపురంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU VISIT TO SHANTIPURAM
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 1:32 PM IST|
Updated : January 31, 2026 at 2:53 PM IST
CM Chandrababu Naidu Visit to Shantipuram Chittoor District Live : కుప్పం నియోజకవర్గంలో రెండో రోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. కుప్పం పర్యటనలో పలు అభివృద్ధి పనులకు సీఎం శ్రీకారం చుట్టారు. శివపురం నుంచి తులసినాయనపల్లిలోని ప్రజావేదిక వరకు 3 కి.మీ. చంద్రబాబు సైకిల్పై వచ్చారు. గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు స్థాయిలో ఈ-సైకిళ్లు పంపిణీ చేశారు. 24 గంటల్లో 5,555 ఈ-సైకిళ్ల విక్రయించారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు ఏడు కొత్త పరిశ్రమలతో మౌఖిక ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొంటారు. మరో నాలుగు పరిశ్రమలతో ముఖ్యమంత్రి సమక్షంలో ఒప్పందాలు జరగనున్నాయి. కుప్పం నియోజకవర్గాన్ని ‘నెట్ జీరో’గా మార్చే ప్రణాళికను ప్రారంభించడంతో పాటు, సుర్బానా జురాంగ్ రూపొందించిన కుప్పం మాస్టర్ ప్లాన్, మోడల్ బస్ స్టాండ్ డిజైన్లను సీఎం సమీక్షిస్తారు. ఏడు కొత్త పరిశ్రమలతో ఎంవోయూలు కుదుర్చుకోనున్నారు. ప్రస్తుతం సీఎం చంద్రబాబు కుప్పంపర్యటన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
