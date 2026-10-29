Live: కోనసీమ జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 3:55 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 4:37 PM IST
CM Chandrababu Konaseema Tour : తుపాను బీభత్సంతో దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో బాధితులకు భరోసా కల్పించేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించారు. ఈ నేపథ్యంలో కోనసీమ జిల్లాలోని కాట్రేనికోన మండలం వేట్లపాలెం గ్రామానికి చేరుకున్నారు. అర్నబ్ తుపాను సృష్టించిన నష్టాన్ని స్వయంగా పరిశీలించారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులను సమీక్షించడంతో పాటు బాధితులతో నేరుగా మాట్లాడి వారికి ధైర్యం చెప్పారు. అర్నబ్ తుపాను కారణంగా పంటలు దెబ్బతిని నష్టపోయిన రైతులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలను నేరుగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. పంట నష్టం, పెట్టుబడులు, పరిహారం వంటి అంశాలపై రైతులతో మాట్లాడారు. అలాగే పునరావాస కేంద్రంలోని బాధితులతో సమావేశమయ్యారు. ప్రభుత్వం వారికి అండగా ఉంటుందని సీఎం చంద్రబాబు భరోసా ఇచ్చారు. అర్నబ్ తుపాను కారణంగా నష్టపోయిన ప్రతి ఒక్కర్నీ ఆదుకుంటామని, బాధితులందరికీ న్యాయం చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భరోసా ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Chandrababu Konaseema Tour : తుపాను బీభత్సంతో దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో బాధితులకు భరోసా కల్పించేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించారు. ఈ నేపథ్యంలో కోనసీమ జిల్లాలోని కాట్రేనికోన మండలం వేట్లపాలెం గ్రామానికి చేరుకున్నారు. అర్నబ్ తుపాను సృష్టించిన నష్టాన్ని స్వయంగా పరిశీలించారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులను సమీక్షించడంతో పాటు బాధితులతో నేరుగా మాట్లాడి వారికి ధైర్యం చెప్పారు. అర్నబ్ తుపాను కారణంగా పంటలు దెబ్బతిని నష్టపోయిన రైతులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలను నేరుగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. పంట నష్టం, పెట్టుబడులు, పరిహారం వంటి అంశాలపై రైతులతో మాట్లాడారు. అలాగే పునరావాస కేంద్రంలోని బాధితులతో సమావేశమయ్యారు. ప్రభుత్వం వారికి అండగా ఉంటుందని సీఎం చంద్రబాబు భరోసా ఇచ్చారు. అర్నబ్ తుపాను కారణంగా నష్టపోయిన ప్రతి ఒక్కర్నీ ఆదుకుంటామని, బాధితులందరికీ న్యాయం చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భరోసా ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.