ETV Bharat / Videos

LIVE: శాంతిభద్రతలపై ఎస్పీలతో సీఎం సమీక్ష- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM CHANDRABABU LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CM Chandrababu Naidu Review Meeting With Police Officers LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 12:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Naidu Review Meeting With Police Officers LIVE: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన రెండో రోజు కలెక్టర్ల సదస్సు కొనసాగుతుంది. కలెక్టర్లతో పలు అంశాలపై చర్చించిన సీఎం చంద్రబాబు ప్రస్తుతం ఎస్పీలతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా శాంతి భధ్రతల గురించి సూచనలు చేస్తున్నారు. ఆ క్రమంలో సీఎం పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులపై సంబంధిత అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. అమరావతిలో క్రియేటివ్ సిటీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఏఐ, ఫిలిం, కంటెంట్ క్రియేషన్ పరిశ్రమలకు పెద్దపీట వేస్తామని చెప్పారు. ఏమీ లేని ప్రాంతాల్లోనే కొన్ని దేశాల్లో టూరిజం అభివృద్ధి చేస్తున్నారని సీఎం తెలిపారు. రాష్ట్రంలో అనేక చరిత్రాత్మక ప్రాంతాలు, ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నందున వాటిని అభివృద్ధి చేసే అంశంపై దృష్టి పెట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్లకు సూచించారు. నేడు సూపర్ సిక్స్, సంక్షేమం, ఆదాయార్జన శాఖలపై, విద్య, వైద్యం, నైపుణ్యాభివృద్ధి, పెట్టుబడులపై సీఎం చర్చించారు. ప్రస్తుతం ఎస్పీలతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

CM Chandrababu Naidu Review Meeting With Police Officers LIVE: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన రెండో రోజు కలెక్టర్ల సదస్సు కొనసాగుతుంది. కలెక్టర్లతో పలు అంశాలపై చర్చించిన సీఎం చంద్రబాబు ప్రస్తుతం ఎస్పీలతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా శాంతి భధ్రతల గురించి సూచనలు చేస్తున్నారు. ఆ క్రమంలో సీఎం పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులపై సంబంధిత అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. అమరావతిలో క్రియేటివ్ సిటీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఏఐ, ఫిలిం, కంటెంట్ క్రియేషన్ పరిశ్రమలకు పెద్దపీట వేస్తామని చెప్పారు. ఏమీ లేని ప్రాంతాల్లోనే కొన్ని దేశాల్లో టూరిజం అభివృద్ధి చేస్తున్నారని సీఎం తెలిపారు. రాష్ట్రంలో అనేక చరిత్రాత్మక ప్రాంతాలు, ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నందున వాటిని అభివృద్ధి చేసే అంశంపై దృష్టి పెట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్లకు సూచించారు. నేడు సూపర్ సిక్స్, సంక్షేమం, ఆదాయార్జన శాఖలపై, విద్య, వైద్యం, నైపుణ్యాభివృద్ధి, పెట్టుబడులపై సీఎం చర్చించారు. ప్రస్తుతం ఎస్పీలతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

CM IN COLLECTORS CONFERENCE
6TH COLLECTORS CONFERENCE
CM REVIEW MEETING LIVE
CM REVIEW LAW AND ORDER WITH SPS
CM CHANDRABABU LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Parliament Second Phase Budget Session Lok Sabha LIVE

LIVE: లోక్​సభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 12, 2026 at 11:02 AM IST
Rajyasabha Sessions Live

LIVE: రాజ్యసభ సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 12, 2026 at 11:00 AM IST
CM Chandrababu Naidu Participated in Collectors Conference

Live: సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రెండో రోజు కలెక్టర్ల సదస్సు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 12, 2026 at 10:05 AM IST
Lok Sabha Session LIVE

LIVE: లోక్‌సభ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 11, 2026 at 11:04 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.