LIVE: శాంతిభద్రతలపై ఎస్పీలతో సీఎం సమీక్ష- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM CHANDRABABU LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 12:31 PM IST
CM Chandrababu Naidu Review Meeting With Police Officers LIVE: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన రెండో రోజు కలెక్టర్ల సదస్సు కొనసాగుతుంది. కలెక్టర్లతో పలు అంశాలపై చర్చించిన సీఎం చంద్రబాబు ప్రస్తుతం ఎస్పీలతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా శాంతి భధ్రతల గురించి సూచనలు చేస్తున్నారు. ఆ క్రమంలో సీఎం పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులపై సంబంధిత అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. అమరావతిలో క్రియేటివ్ సిటీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఏఐ, ఫిలిం, కంటెంట్ క్రియేషన్ పరిశ్రమలకు పెద్దపీట వేస్తామని చెప్పారు. ఏమీ లేని ప్రాంతాల్లోనే కొన్ని దేశాల్లో టూరిజం అభివృద్ధి చేస్తున్నారని సీఎం తెలిపారు. రాష్ట్రంలో అనేక చరిత్రాత్మక ప్రాంతాలు, ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నందున వాటిని అభివృద్ధి చేసే అంశంపై దృష్టి పెట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్లకు సూచించారు. నేడు సూపర్ సిక్స్, సంక్షేమం, ఆదాయార్జన శాఖలపై, విద్య, వైద్యం, నైపుణ్యాభివృద్ధి, పెట్టుబడులపై సీఎం చర్చించారు. ప్రస్తుతం ఎస్పీలతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
