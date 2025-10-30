LIVE: మొంథా తుపాను ప్రభావంపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM CHANDRABABU LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 3:01 PM IST
CM Chandrababu Naidu Review Meeting About Montha Cyclone Affect LIVE : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మొంథా తుపాను ప్రభావంపై సచివాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. సమీక్షకు మంత్రి నారా లోకేశ్ సహా ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. పూర్వ అనుభవానికి తోడు ప్రణాళికాబద్ధమైన కార్యాచరణ, సాంకేతికత అనుసంధానం, నిరంతర పర్యవేక్షణతో పెనువిపత్తు నుంచి రాష్ట్రాన్ని రక్షించి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాన్ని తగ్గించగలిగామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే ముఖ్య మంత్రి తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో ఏరియల్ సర్వే చేసిన సంగతి తెలిసిందే. డా. బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అల్లవరం మండలం ఓడలరేవులో ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కేంద్రాన్ని సీఎం పరిశీలించారు. మూడు రోజులుగా బోడసకుర్రులో ఆశ్రయం పొందుతున్న బాధితులతో మాట్లాడారు. ఐదు రోజులుగా చేపల వేటకు వెళ్లకపోవడంతో ఉపాధి కోల్పోయిన మత్స్యకారులతోపాటు చేనేత కుటుంబాలకూ 50 కిలోల చొప్పున బియ్యం అందజేస్తామని ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం మొంథా ప్రభావంపై సమీక్ష ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీకోసం.
CM Chandrababu Naidu Review Meeting About Montha Cyclone Affect LIVE : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మొంథా తుపాను ప్రభావంపై సచివాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. సమీక్షకు మంత్రి నారా లోకేశ్ సహా ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. పూర్వ అనుభవానికి తోడు ప్రణాళికాబద్ధమైన కార్యాచరణ, సాంకేతికత అనుసంధానం, నిరంతర పర్యవేక్షణతో పెనువిపత్తు నుంచి రాష్ట్రాన్ని రక్షించి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాన్ని తగ్గించగలిగామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే ముఖ్య మంత్రి తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో ఏరియల్ సర్వే చేసిన సంగతి తెలిసిందే. డా. బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అల్లవరం మండలం ఓడలరేవులో ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కేంద్రాన్ని సీఎం పరిశీలించారు. మూడు రోజులుగా బోడసకుర్రులో ఆశ్రయం పొందుతున్న బాధితులతో మాట్లాడారు. ఐదు రోజులుగా చేపల వేటకు వెళ్లకపోవడంతో ఉపాధి కోల్పోయిన మత్స్యకారులతోపాటు చేనేత కుటుంబాలకూ 50 కిలోల చొప్పున బియ్యం అందజేస్తామని ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం మొంథా ప్రభావంపై సమీక్ష ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీకోసం.