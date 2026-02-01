ETV Bharat / Videos

Live: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం - SANJEEVANI PROGRAMME LIVE

CM Chandrababu Naidu participated in Sanjeevani Programme Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 4:09 PM IST

Updated : February 1, 2026 at 4:28 PM IST

Choose ETV Bharat

Live : గొప్ప బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్​కు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అభినందనలు తెలిపారు. టెక్నా లజీ సాయంతో మనదేశంలో అనేక మార్పులు వస్తున్నా యన్నారు. మనదేశం ఏఐని వేగంగా అందిపుచ్చుకుంటోందన్నారు. దీర్ఘకాలంలో లాభాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారన్నారు. పౌరుల జీవన శైలి మారేందుకు ఈ బడ్జెట్ ఉపయోగపడుతుందన్నారు హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు, బెంగళూరు-చెన్నై కారిడార్ల వల్ల మనకు అనేక లాభాలు న్నాయని, అమరావతి, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నైలో 5 కోట్ల జనాభా ఉన్నారన్నారు. భారతదేశ వేగవంతమైన అభివృద్ధి లక్ష్యాలకు, దీర్ఘకాలిక ఆకాంక్షలకు దృఢంగా అను సంధానమై, సమతుల్యంగా రూపొందించి కేంద్ర బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టినందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కి విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్, ఆర్టీజీఎస్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్​ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కేంద్ర బడ్జెట్​ చంద్రబాబు మీడియాతో మాట్లాడు తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : February 1, 2026 at 4:28 PM IST

CHANDRABABU LIVE
CM CHANDRABABU NAIDU
SANJEEVANI PROGRAMME LIVE
SANJEEVANI PROGRAMME AT CHITTOOR
SANJEEVANI PROGRAMME LIVE

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

