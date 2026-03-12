ETV Bharat / Videos

Live: సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రెండో రోజు కలెక్టర్ల సదస్సు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - COLLECTORS CONFERENCE LIVE

CM Chandrababu Naidu Participated in Collectors Conference (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 10:05 AM IST

1 Min Read
CM Chandrababu Naidu Participated in 6th District Collectors Conference : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర సచివాలయంలోని ఐదో బ్లాకులో రెండో రోజు కలెక్టర్ల సదస్సు జరుగుతుంది. ఈ సమావేశంలో ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న వివిధ సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల అమలు పై కీలక సమీక్ష నిర్వహించారు. శాంతి భద్రతలపై సమీక్షకు జిల్లాల ఎస్పీలు హాజరయ్యారు. ప్రజారోగ్యం, సంక్షేమ పథకాలపై ప్రత్యేక సమావేశంలో కీలక చర్చ జరుగుతోంది. సూపర్ సిక్స్ పథకాల అమలు తీరు, మధ్యాహ్న భోజన పథకంపై సమీక్షించారు. వేసవిలో తాగునీటి ప్రణాళికలు, భూ పరిపాలన, రెవెన్యూ ఆర్జన శాఖలపై అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. విద్య, ఉపాధి అవకాశాల కల్పనపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. రాష్ట్రంలోని శాంతి భద్రతల పరిస్థితిపై డీజీపీ ప్రజెంటేషన్ సమావేశంలో మంత్రులు, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ప్రస్తుతం నేటి కలెక్టర్ల సదస్సు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

TAGGED:

COLLECTORS CONFERENCE DAY 2
6TH DISTRICT COLLECTORS CONFERENCE
DISTRICT COLLECTORS CONFERENCE LIVE
CM CHANDRABABU NAIDU LIVE
COLLECTORS CONFERENCE LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

