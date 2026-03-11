ETV Bharat / Videos

LIVE: సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సు-ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM IN COLLECTORS CONFERENCE

CM Chandrababu Naidu Participated in Collectors Conference (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 10:11 AM IST

CM Chandrababu Naidu Participated in Collectors Conference: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర సచివాలయంలోని ఐదో బ్లాకులో నేడు, రేపు రెండు రోజుల పాటు జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సు జరగనుంది. సీసీఎల్​ఏ స్వాగతోపన్యాసంతో ప్రారంభమయ్యే ఈ సదస్సులో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌, ఆర్థికమంత్రి పయ్యావుల కేశవ్‌, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్‌ ప్రసంగిస్తున్నారు. ఈ సమావేశంలో ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న వివిధ సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, జీఎస్డీపీ గ్రోత్, స్వర్ణాంధ్ర 2047 విజన్ లక్ష్యాలు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, శాంతిభద్రతలపై సమగ్రంగా చర్చించారు. మొదటిరోజు స్వర్ణాంధ్ర 2047 పది సూత్రాల అమల్లో భాగంగా పేదరిక నిర్మూలన, నైపుణ్యాభివృద్ధి, జల భద్రత, వ్యవసాయ రంగంలో టెక్నాలజీ వంటి అంశాలపై ప్రస్తావించారు. ఇక డిజిటల్ గవర్నెన్సులో భాగంగా ఈ-ఆఫీస్ ఫైళ్ల పరిష్కారం, డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్స్, పెట్టుబడి ప్రతిపాదనల గ్రౌండింగ్‌పై అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. సదస్సు రెండో రోజున ప్రజారోగ్యం, సంక్షేమ పథకాలపై ప్రత్యేక సమావేశంలో కీలక చర్చ జరగనుంది. ప్రస్తుతం నేటి కలెక్టర్ల సదస్సు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

TAGGED:

COLLECTORS CONFERENCE LIVE
CM CHANDRABABU NAIDU LIVE
CM MEETING WITH COLLECTORS
కలెక్టర్ల సదస్సు లైవ్​
CM IN COLLECTORS CONFERENCE

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

