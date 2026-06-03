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Live: గుంటూరులో లలితా పీవీఎస్ ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవం - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU NAIDU LIVE

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CM Chandrababu Naidu Inaugurated Lalitha PVS Hospital (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 11:29 AM IST

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CM Chandrababu Naidu Inaugurated Lalitha PVS Hospital in Guntur : నేడు గుంటూరులో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటించారు. గుంటూరు జిల్లా తక్కెళ్లపాడులో లలితా పీవీఎస్ ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు, అత్యాధునిక హంగులతో నూతనంగా నిర్మించిన ‘లలితా పీవీఎస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్’ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు బుధవారం ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆసుపత్రిలోని వివిధ విభాగాలను సీఎం పరిశీలించారు. అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు సభలో మాట్లాడారు. ప్రజలకు నాణ్యమైన, అధునాతన వైద్య సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం కూడా ఎంతో కీలకం అని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు మంత్రులు, ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రముఖ వైద్యులు పాల్గొన్నారు. ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం అనంతరం ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అక్కడి నుంచి నేరుగా వెలగపూడి సచివాలయానికి బయలుదేరి వెళ్లారు.

CM Chandrababu Naidu Inaugurated Lalitha PVS Hospital in Guntur : నేడు గుంటూరులో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటించారు. గుంటూరు జిల్లా తక్కెళ్లపాడులో లలితా పీవీఎస్ ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు, అత్యాధునిక హంగులతో నూతనంగా నిర్మించిన ‘లలితా పీవీఎస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్’ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు బుధవారం ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆసుపత్రిలోని వివిధ విభాగాలను సీఎం పరిశీలించారు. అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు సభలో మాట్లాడారు. ప్రజలకు నాణ్యమైన, అధునాతన వైద్య సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం కూడా ఎంతో కీలకం అని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు మంత్రులు, ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రముఖ వైద్యులు పాల్గొన్నారు. ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం అనంతరం ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అక్కడి నుంచి నేరుగా వెలగపూడి సచివాలయానికి బయలుదేరి వెళ్లారు.

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TAGGED:

CM CHANDRABABU NAIDU LIVE
CM CHANDRABABU NAIDU IN GUNTUR
గుంటూరు లలితా పీవీఎస్ ఆసుపత్రి
LALITHA PVS HOSPITAL LIVE
CM CHANDRABABU NAIDU LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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