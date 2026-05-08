Live:సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రెండో రోజు కలెక్టర్ల సదస్సు-ప్రత్యక్షప్రసారం - DISTRICT COLLECTORS CONFERENCE LIVE

CM Chandrababu Naidu Conducts 7th District Collectors Conference (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 10:14 AM IST

CM Chandrababu Naidu Conducts 7th District Collectors Conference: రాష్ట్ర సచివాలయంలోని ఐదో బ్లాక్‌లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన ఏడో విడత కలెక్టర్ల సదస్సు జరుగుతోంది. రెండో రోజులో భాగంగా సంజీవని, సమ్మర్ యాక్షన్ ప్లాన్, సంక్షేమం పథకాలు, సూపర్ సిక్స్ అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చిస్తున్నారు. అదే విధంగా ప్రజారోగ్యం, తాగునీటి ప్రణాళికలు, భూపరిపాలన, రెవెన్యూశాఖల పనితీరు, ఆదాయార్జనశాఖలు, విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి అంశాలపైనా చర్చ జరుగుతోంది. సాయంత్రం శాంతిభద్రతలపై డీజీపీ ప్రజెంటేషన్‌ ఇస్తున్నారు. ఇందులో జిల్లా ఎస్పీలు, పోలీసు ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. గత రెండు కలెక్టర్ల సమావేశంలో ప్రజెంట్ చేసిన బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అమలు ఏ మేరకు వచ్చిందనే అంశంపై, జీఎస్డీపీ గ్రోత్, జిల్లాల వారీ జీఎస్డీపీ అంచనాలపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించారు. స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047 లక్ష్యాలు, విద్య-వైద్యం, పెట్టుబడుల గ్రౌండింగ్, జలధార వంటి అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం నేటి కలెక్టర్ల సదస్సు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

DISTRICT COLLECTOR CONFERENCE
7TH DISTRICT COLLECTORS CONFERENCE
ఏడో విడత కలెక్టర్ల సదస్సు
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

