LIVE : సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సదస్సు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 10:08 AM IST
District Collectors Conference Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సమావేశం రెండవ రోజు కొనసాగుతోంది. ఈ-గవర్నెన్స్, ఫైళ్ల పరిష్కారంపై చర్చిస్తున్నారు. కలెక్టర్లతో ఆర్టీజీఎస్, పీజీఆర్ఎస్ పనితీరుపై సమీక్ష నిర్వహించారు. భూ పరిపాలన,సర్వే సంబంధిత అంశాలపై కీలక చర్చలు, కేంద్ర పథకాల నిధుల వినియోగంపై సమీక్ష, జిల్లాల వారీగా పనితీరు, ర్యాంకింగ్లపై ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు. జిల్లా సమస్యలపై నేరుగా చర్చించేందుకు కలెక్టర్లతో బహిరంగ సమావేశం జరిపారు. ప్రజల ఫిర్యాదుల పరిష్కారాన్ని వేగవంతం చేసేలా ఆదేశాలు చేశారు. సాయంత్రం కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో శాంతిభద్రతల పరిస్థితిపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. నిన్న జరిగిన కలెక్టర్ల సమావేశంలో క్షేత్రస్థాయిలో ప్రభుత్వ సేవల అమలు, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంపై కలెక్టర్లకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆర్థిక వృద్ధి, సంక్షేమం, మానవాభివృద్ధి, సాంకేతికత, పెట్టుబడులు, శాంతిభద్రతలు సహా కీలక రంగాల్లో జిల్లాల పనితీరుపై ప్రభుత్వం సమీక్ష నిర్వహించింది. ప్రభుత్వ పథకాలు, ప్రజలకు అందుతున్న సేవల అమలుపై క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను అధికారులు వివరించారు. జిల్లాల వారీగా ఎదురవుతున్న సమస్యలు, వాటి పరిష్కారానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
District Collectors Conference Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కలెక్టర్ల సమావేశం రెండవ రోజు కొనసాగుతోంది. ఈ-గవర్నెన్స్, ఫైళ్ల పరిష్కారంపై చర్చిస్తున్నారు. కలెక్టర్లతో ఆర్టీజీఎస్, పీజీఆర్ఎస్ పనితీరుపై సమీక్ష నిర్వహించారు. భూ పరిపాలన,సర్వే సంబంధిత అంశాలపై కీలక చర్చలు, కేంద్ర పథకాల నిధుల వినియోగంపై సమీక్ష, జిల్లాల వారీగా పనితీరు, ర్యాంకింగ్లపై ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు. జిల్లా సమస్యలపై నేరుగా చర్చించేందుకు కలెక్టర్లతో బహిరంగ సమావేశం జరిపారు. ప్రజల ఫిర్యాదుల పరిష్కారాన్ని వేగవంతం చేసేలా ఆదేశాలు చేశారు. సాయంత్రం కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో శాంతిభద్రతల పరిస్థితిపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. నిన్న జరిగిన కలెక్టర్ల సమావేశంలో క్షేత్రస్థాయిలో ప్రభుత్వ సేవల అమలు, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంపై కలెక్టర్లకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆర్థిక వృద్ధి, సంక్షేమం, మానవాభివృద్ధి, సాంకేతికత, పెట్టుబడులు, శాంతిభద్రతలు సహా కీలక రంగాల్లో జిల్లాల పనితీరుపై ప్రభుత్వం సమీక్ష నిర్వహించింది. ప్రభుత్వ పథకాలు, ప్రజలకు అందుతున్న సేవల అమలుపై క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను అధికారులు వివరించారు. జిల్లాల వారీగా ఎదురవుతున్న సమస్యలు, వాటి పరిష్కారానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.