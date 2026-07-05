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LIVE : 3వ రోజు కుప్పం పర్యటనలో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM CHANDRABABU LIVE

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Cm Chandrababu Kuppam Tour Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 5:35 PM IST

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Updated : July 5, 2026 at 5:43 PM IST

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Cm Chandrababu Naidu Kuppam Tour Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయడు కుప్పం నియోజకవర్గం మూడో రోజు పర్యటన కొనసాగుతోంది. ఇందులో భాగంగా శాంతిపురం, గుడిపల్లె మండలాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. పీ-4 కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆయన బంగారు కుటుంబాలతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. అనంతరం శాంతిపురంలోని పర్యావరణ నియంత్రిత పౌల్ట్రీ ఫాంను చంద్రబాబు సందర్శించారు. అక్కడి ఆదర్శ రైతులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అలాగే కుప్పం నియోజకవర్గ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సీఎం ప్రత్యేక సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. నియోజకవర్గ అభివృద్ధి, ప్రభుత్వ పథకాల అమలుపై అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. అదే విధంగా నియోజకవర్గ ముఖ్య నేతలు, కార్యకర్తలతో చంద్రబాబు సమావేశమయ్యారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు. కుప్పం నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. అంతకుముందు రోజు రూ.117 కోట్లతో నిర్మించతలపెట్టిన మోడల్‌ బస్‌ స్టేషన్‌, డిపో నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపనతో పాటు పలు పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టులకు ఆయన ప్రారంభించారు. 

Cm Chandrababu Naidu Kuppam Tour Live : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయడు కుప్పం నియోజకవర్గం మూడో రోజు పర్యటన కొనసాగుతోంది. ఇందులో భాగంగా శాంతిపురం, గుడిపల్లె మండలాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. పీ-4 కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆయన బంగారు కుటుంబాలతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. అనంతరం శాంతిపురంలోని పర్యావరణ నియంత్రిత పౌల్ట్రీ ఫాంను చంద్రబాబు సందర్శించారు. అక్కడి ఆదర్శ రైతులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అలాగే కుప్పం నియోజకవర్గ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సీఎం ప్రత్యేక సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. నియోజకవర్గ అభివృద్ధి, ప్రభుత్వ పథకాల అమలుపై అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. అదే విధంగా నియోజకవర్గ ముఖ్య నేతలు, కార్యకర్తలతో చంద్రబాబు సమావేశమయ్యారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు. కుప్పం నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. అంతకుముందు రోజు రూ.117 కోట్లతో నిర్మించతలపెట్టిన మోడల్‌ బస్‌ స్టేషన్‌, డిపో నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపనతో పాటు పలు పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టులకు ఆయన ప్రారంభించారు. 

Last Updated : July 5, 2026 at 5:43 PM IST

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TAGGED:

CM CBN LIVE
CM CHANDRABABU KUPPAM TOUR
CHANDRABABU KUPPAM TOUR 3RD DAY
సీఎం చంద్రబాబు కుప్పం పర్యటన
CM CHANDRABABU LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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