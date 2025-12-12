ETV Bharat / Videos

LIVE: విశాఖలో కాగ్నిజెంట్​ శాశ్వత క్యాంపస్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - COGNIZANT OFFICE IN VISAKHA LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 12:54 PM IST

|

Updated : December 12, 2025 at 2:06 PM IST

CM Chandrababu and Lokesh Inaugurates Cognizant Office in Visakha LIVE : విశాఖలో ఐటీ సంస్థ కాగ్నిజెంట్ శాశ్వత క్యాంపస్ నిర్మాణానికి  సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్​ కాగ్నిజెంట్, సత్వా సంస్థతో పాటు మరో ఏడు ఐటీ సంస్థలకు శంకుస్థాపన చేశారు. మంత్రి లోకేశ్​ విశాఖలో కాగ్నిజెంట్ తాత్కాలిక కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు. రుషికొండ ఐటీ పార్కులోని హిల్-2పై మహతి ఫిన్‌టెక్‌ భవనంలో ఈ కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. వెయ్యి సీటింగ్‌ కెపాసిటీతో దీన్ని తీర్చిదిద్దారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ శ్రీభరత్‌, ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ‘కాపులుప్పాడ ఐటీ హిల్స్‌లో 21.31 ఎకరాలను సంస్థకు కేటాయించాం. అందులో ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో ఐటీ, డిజిటల్‌ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌ ఐటీ క్యాంపస్‌ను సంస్థ మూడు దశల్లో రూ.1,583 కోట్లతో నిర్మించనుంది. తద్వారా 8,000 మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. 2029 నాటికి మొదటిదశ పూర్తి చేయడం ద్వారా 3,000 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. 2033 నాటికి మూడు దశలను సంస్థ పూర్తి చేస్తుంది’ అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

