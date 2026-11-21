LIVE: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 12:11 PM IST
CM Chandrababu Media Meeting From Undavalli Camp Office LIVE: ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల గురించి వివరించారు. కూటమి అభ్యర్థుల విజయాలను ప్రస్థావించారు. రాష్ట్ర అభివృద్ది సహా పలు అంశాల గురించి సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు సీఎం చంద్రబాబు శుక్రవారం ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించిన విషయం విధితమే. ఈ క్రమంలో సీఎం సామాన్యులపై ధరల భారం పడకుండా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ధరల పెరుగుదలపై నిరంతర నిఘా ప్రతి వారం సమీక్ష, బ్లాక్ మార్కెట్కు అడ్డుకట్ట, ఇలా ధరల నియంత్రణపై సీఎం కీలక దిశానిర్దేశం చేశారు. రైతులకు నష్టం లేకుండా మార్కెట్ వాచ్తో పాటు అగ్రీవాచ్ నిరంతరం కొనసాగాలని తేల్చిచెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలోని మీడియా సమావేశంలో చంద్రబాబు తాజా ఎన్నికల ఫలితాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఆ మీడియా సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
CM Chandrababu Media Meeting From Undavalli Camp Office LIVE: ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల గురించి వివరించారు. కూటమి అభ్యర్థుల విజయాలను ప్రస్థావించారు. రాష్ట్ర అభివృద్ది సహా పలు అంశాల గురించి సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు సీఎం చంద్రబాబు శుక్రవారం ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించిన విషయం విధితమే. ఈ క్రమంలో సీఎం సామాన్యులపై ధరల భారం పడకుండా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ధరల పెరుగుదలపై నిరంతర నిఘా ప్రతి వారం సమీక్ష, బ్లాక్ మార్కెట్కు అడ్డుకట్ట, ఇలా ధరల నియంత్రణపై సీఎం కీలక దిశానిర్దేశం చేశారు. రైతులకు నష్టం లేకుండా మార్కెట్ వాచ్తో పాటు అగ్రీవాచ్ నిరంతరం కొనసాగాలని తేల్చిచెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలోని మీడియా సమావేశంలో చంద్రబాబు తాజా ఎన్నికల ఫలితాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఆ మీడియా సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.