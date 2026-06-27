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LIVE: వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిర్వాసితులకు పరిహారం అందజేస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM MARKAPURAM TOUR LIVE

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CM Chandrababu Markapuram District Tour LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 12:12 PM IST

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CM Chandrababu Markapuram District Tour LIVE: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మార్కాపురం జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. దోర్నాల మండలం గంటవానిపల్లెలో వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనుల పురోగతిని పరిశీలించారు. అనంతరం ప్రాజెక్టు నిర్వాసితులు, రైతులతో భేటీ అయ్యారు. నిర్వాసితులకు 300 కోట్ల పరిహారాన్ని అందజేశారు. తద్వారా 2 వేల 351 నిర్వాసిత కుటుంబాలకు లబ్ధి కలిగింది. గత ప్రభుత్వంలో కేవలం 96 కుటుంబాలకే పరిహారం అందజేశారు. పనులూ నత్తనడకన సాగాయి. కూటమి ప్రభుత్వం వెలిగొండ ప్రాజెక్టును పూర్తిచేయాలన్న లక్ష్యంతో శరవేగంగా పనులు పూర్తిచేస్తోంది. 24 నెలల్లోనే పరిహారం, పునరావాస పనులకు 903 కోట్ల అదనపు నిధులు విడుదల చేసింది. మొత్తంగా 759 కోట్ల రూపాయల మేర పనులు పూర్తిచేసింది.

లబ్ధిదారులతో ముఖాముఖి మాట్లాడారు. మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప జిల్లాలకు కీలకమైన వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే 4 లక్షల 47 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు, 4 జిల్లాల్లోని 30 మండలాల్లో 15 లక్షల 25 వేల మందికి తాగునీటి కష్టాలు తీరాయి. సీఎం  వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిర్వాసితులకు పరిహారాన్ని అందిస్తున్న కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

CM Chandrababu Markapuram District Tour LIVE: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మార్కాపురం జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. దోర్నాల మండలం గంటవానిపల్లెలో వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పనుల పురోగతిని పరిశీలించారు. అనంతరం ప్రాజెక్టు నిర్వాసితులు, రైతులతో భేటీ అయ్యారు. నిర్వాసితులకు 300 కోట్ల పరిహారాన్ని అందజేశారు. తద్వారా 2 వేల 351 నిర్వాసిత కుటుంబాలకు లబ్ధి కలిగింది. గత ప్రభుత్వంలో కేవలం 96 కుటుంబాలకే పరిహారం అందజేశారు. పనులూ నత్తనడకన సాగాయి. కూటమి ప్రభుత్వం వెలిగొండ ప్రాజెక్టును పూర్తిచేయాలన్న లక్ష్యంతో శరవేగంగా పనులు పూర్తిచేస్తోంది. 24 నెలల్లోనే పరిహారం, పునరావాస పనులకు 903 కోట్ల అదనపు నిధులు విడుదల చేసింది. మొత్తంగా 759 కోట్ల రూపాయల మేర పనులు పూర్తిచేసింది.

లబ్ధిదారులతో ముఖాముఖి మాట్లాడారు. మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప జిల్లాలకు కీలకమైన వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే 4 లక్షల 47 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు, 4 జిల్లాల్లోని 30 మండలాల్లో 15 లక్షల 25 వేల మందికి తాగునీటి కష్టాలు తీరాయి. సీఎం  వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిర్వాసితులకు పరిహారాన్ని అందిస్తున్న కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

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CHANDRABABU MARKAPURAM TOUR LIVE
VELIGONDA PROJECT
RESETTLEMENT FAMILIES COMPENSATION
CM CHANDRABABU LIVE
CM MARKAPURAM TOUR LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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