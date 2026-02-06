LIVE: కర్నూలు జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు - పట్టాదారు పాస్పుస్తకాల పంపిణీ- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM CHANDRABABU LIVE FROM KURNOOL
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 6, 2026 at 12:46 PM IST
CM Chandrababu LIVE From Kurnool: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు మండలం కలుగొట్లలో పర్యటన ప్రారంభమయ్యింది. ఈ క్రమంలో సీఎం కలుగొట్ల గ్రామసభలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం 'మీభూమి-మీహక్కు' లో పట్టాదారు పాస్పుస్తకాలు పంపిణీ చేశారు. ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం స్థానిక పంటలు పరిశీలించిన సీఎం రైతులతో మాట్లాడారు. ఆపై కార్యకర్తలతో సమావేశమయ్యారు. వారికి పలు సూచనలు చేశారు.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఎకరాకూ నీరిచ్చేలా సాగునీటి సంఘాల ప్రతినిధులు కృషి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిన్న జరిగిన సాగునీటి సంఘాల సమావేశంలో పిలుపునిచ్చారు. కాలువలు, డ్రెయిన్ల నిర్వహణ, వారబందీ బాధ్యత సాగునీటి సంఘాలదేనని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. నీటి తీరువా కూడా వసూలు చేసి, ఆ నిధులు వారే ఖర్చు చేస్తే జలవనరులు మరింత బాగుపడతాయని పేర్కొన్నారు. సాగునీటి సంఘాల సైన్యం తలుచుకుంటే రాష్ట్రాన్ని సస్యశ్యామలం చేయగలరన్నారు. ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కర్నూలు పర్యటన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
