LIVE: క్వాంటం కంప్యూటర్‌ టెస్ట్‌ బెడ్లను ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - QUANTUM COMPUTER TEST BED

Chandrababu Inaugurated Quantum Reference Facility at Amaravati LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 2:12 PM IST

Chandrababu Inaugurated Quantum Reference Facility at Amaravati LIVE: వరల్డ్‌ క్వాంటం డే సందర్భంగా అమరావతిలోని ఎస్​ఆర్​ఎం యూనివర్సిటీలో 1S, గన్నవరం సమీపంలోని మేథా టవర్స్‌లో 1Q పేరిట రెండు వేర్వేరు క్వాంటం కంప్యూటర్‌ టెస్ట్‌ బెడ్లను సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. దేశంలోనే తొలి క్వాంటం టెస్టింగ్ రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీని సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ ప్రారంభించారు. దీంతో రాష్ట్రం భవిష్యత్తు విజ్ఞానానికి కేంద్ర బింధువుగా మారనుంది. గన్నవరంలోని మేథా టవర్స్, అమరావతిలోని ఎస్​ఆర్​ఎం వేదికలపై ప్రారంభమైన ఈ టెస్ట్ బెడ్లు క్వాంటం హార్డ్ వేర్ అభివృద్ధికి బలమైన పునాది వేయనున్నాయి. డ్రగ్స్ డిస్కవరీ నుంచి వాతావరణ నమూనాల వరకూ కీలక పరిశధోనలకు అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ కేంద్రంగా అవతరిస్తోంది. అమరావతిని క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌కు ప్రపంచ స్థాయి కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. జాతీయ క్వాంటమ్‌ మిషన్‌కు అనుగుణంగా ఏపీ క్వాటం మిషన్‌ రూపొందించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు క్వాంటం కంప్యూటర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. క్వాంటం కంప్యూటర్‌ టెస్ట్‌ బెడ్ల ప్రారంభోత్సవం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

ఇలాంటి కథనాలు

Modi Live

LIVE: 'నారీ శక్తి వందన్‌ సమ్మేళన్‌' కార్యక్రమం - పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ

April 13, 2026 at 11:55 AM IST
Minister Kolusu Parthasarathy Press Meet

LIVE: కేబినెట్ నిర్ణయాలను వెల్లడిస్తున్న మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

April 10, 2026 at 3:54 PM IST
CM Chandrababu In 'Mee Bhoomi- Mee Hakku' Programme At Bapatla District of Vemuru LIVE

LIVE: 'మీ భూమి-మీ హక్కు' కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

April 9, 2026 at 11:52 AM IST
Deputy CM Pawan Attend Andhra University Cntenary Fete Live

LIVE: ఏయూ శతాబ్ధి ఉత్సవాలు - మెగా కల్చరల్​ ఫెస్ట్​ - హాజరైన పవన్​కల్యాణ్​ - ప్రత్యక్షప్రసారం

April 8, 2026 at 7:42 PM IST

