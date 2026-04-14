LIVE: క్వాంటం కంప్యూటర్ టెస్ట్ బెడ్లను ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - QUANTUM COMPUTER TEST BED
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 2:12 PM IST
Chandrababu Inaugurated Quantum Reference Facility at Amaravati LIVE: వరల్డ్ క్వాంటం డే సందర్భంగా అమరావతిలోని ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీలో 1S, గన్నవరం సమీపంలోని మేథా టవర్స్లో 1Q పేరిట రెండు వేర్వేరు క్వాంటం కంప్యూటర్ టెస్ట్ బెడ్లను సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. దేశంలోనే తొలి క్వాంటం టెస్టింగ్ రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీని సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ ప్రారంభించారు. దీంతో రాష్ట్రం భవిష్యత్తు విజ్ఞానానికి కేంద్ర బింధువుగా మారనుంది. గన్నవరంలోని మేథా టవర్స్, అమరావతిలోని ఎస్ఆర్ఎం వేదికలపై ప్రారంభమైన ఈ టెస్ట్ బెడ్లు క్వాంటం హార్డ్ వేర్ అభివృద్ధికి బలమైన పునాది వేయనున్నాయి. డ్రగ్స్ డిస్కవరీ నుంచి వాతావరణ నమూనాల వరకూ కీలక పరిశధోనలకు అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ కేంద్రంగా అవతరిస్తోంది. అమరావతిని క్వాంటం కంప్యూటింగ్కు ప్రపంచ స్థాయి కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. జాతీయ క్వాంటమ్ మిషన్కు అనుగుణంగా ఏపీ క్వాటం మిషన్ రూపొందించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు క్వాంటం కంప్యూటర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. క్వాంటం కంప్యూటర్ టెస్ట్ బెడ్ల ప్రారంభోత్సవం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
